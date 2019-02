Ferrari présente sa monoplace pour 2019, la SF90

Elle aura pour mission de rapprocher l'équipe italienne d'un titre qui lui échappe depuis plus de 10 ans.

La présentation à Maranello de la Ferrari SF90 qui disputera la saison 2019 Photo : Ferrari

« La saison 2018 a été la meilleure des 10 dernières années, mais nous n'avons toujours pas atteint notre objectif », a admis Louis Camilleri, PDG de Ferrari.

Pour tenter d'atteindre cet objectif, en piste Sebastian Vettel sera secondé du Monégasque Charles Leclerc, alors qu'en coulisse, Mattia Binotto est le nouveau patron. L'ancien directeur technique a remplacé Maurizio Arrivabene à la tête de l'équipe.

Mattia Binotto (à gauche) et Maurizio Arrivabene en 2018 Photo : AFP/Getty Images / ANDREJ ISAKOVIC

« Ferrari, c'est la passion, la détermination, le sens de l'appartenance, le courage, l'excellence. On pourrait continuer cette liste à l'infini », a dit M. Binotto.

Comme directeur technique, Mattia Binotto avait gagné ses galons, mais a-t-il les qualités de gestionnaire et de meneurs d'hommes et de femmes qu'exige le poste ? Le temps le dira.

Les derniers titres remontent à 2007, le titre des pilotes de Kimi Raikkonen, et à 2008, le titre des constructeurs.

« C'est une année importante, celle du 90e anniversaire de notre société, fondée en 1929 à Modène par Enzo Ferrari. Et nous continuons à être inspirés et guidés par la vision de notre fondateur », a rappelé M. Camilleri.

À propos de la nouvelle monoplace, aux lignes simples et au rouge moins foncé que la saison dernière, Mattia Binotto a parlé d'une « évolution, pas une révolution ».

« C'est un développement de celle de 2018. On a essayé d'élever le niveau, de repousser les limites et d'être innovants, a-t-il dit. L'arrière est plus étroit, et il y a eu beaucoup de modifications sur les composants, qui ne se voient pas à l'oeil, a-t-il ajouté.

« On n'est pas encore prêts. Mais il reste du temps pour un travail très intensif », a-t-il expliqué, alors que les essais d'hiver commencent lundi 18 février à Barcelone.