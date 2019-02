Les Alouettes ajoutent un joueur d'expérience à leur attaque

Les Alouettes de Montréal ont fait signer un contrat d'un an au demi offensif Jeremiah Johnson, jeudi.

Le footballeur de 1,75 m (5 pi 9 po) et 95 kg (209 lb) a disputé cinq saisons dans la Ligue canadienne de football, dont les trois dernières avec les Lions de la Colombie-Britannique.

En 2018, il a porté le ballon 120 fois pour des gains de 633 verges et 5 touchés en 13 rencontres, soit une moyenne de 5,3 verges par course. L’athlète âgé de 31 ans a également ajouté 308 verges en 40 réceptions.

Depuis le début de sa carrière, Johnson a disputé 61 rencontres dans le circuit Ambrosie. Il a réalisé des gains de 3151 verges et inscrit 55 touchés en 572 courses, en plus de capter 162 passes pour 1415 verges et 5 majeurs.

Dans la LCF, Johnson a revêtu les uniformes du Rouge et Noir d’Ottawa et des Argonauts de Toronto. Il a aussi joué dans la NFL avec les Broncos de Denver, pour lesquels il a porté le ballon à 14 reprises pour des gains de 77 verges.