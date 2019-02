Le Canada connaît ses adversaires de la phase finale de la Coupe Davis

Le tirage officiel de la phase finale de la Coupe Davis a été effectué jeudi à Madrid. Les 18 pays qualifiés ont été répartis dans six groupes de trois pays.

Le Canada, 13e au classement de la Fédération internationale de tennis (ITF), s'est retrouvé dans le groupe F, en compagnie des États-Unis, classés 6es, et de l'Italie, qui vient en 10e position.

Le Canada devra affronter ces deux pays dans le cadre du tournoi à la ronde.

La phase finale de la Coupe Davis sera disputée du 18 au 24 novembre 2019, au centre olympique de tennis de Madrid, sur des terrains de surface dure.

« Ce sera ardu, car toutes les équipes qualifiées pour la phase finale sont très fortes. Il n’y a pas d’adversaires plus faibles. Dans notre groupe, les États-Unis et l’Italie comptent d’excellents joueurs en simple et en double.

« Si nous voulons nous rendre loin dans la compétition, tous nos meilleurs joueurs devront être de la partie, a dit le capitaine de l’équipe canadienne Frank Dancevic à la suite du tirage.

« Nous sommes passés si près du but dans le passé en accédant à la demi-finale, la prochaine étape est de remporter les grands honneurs, a-t-il précisé.

« Je crois que nous avons les joueurs et la puissance pour le faire. Nous avons un bon mélange de jeunes loups et de joueurs aguerris, et c’est une bonne combinaison pour nous rendre loin. »

Les vainqueurs des six groupes ainsi que les deux meilleurs deuxièmes (selon le nombre de victoires, puis le pourcentage de manches et de jeux gagnés/perdus) se qualifieront pour les quarts de finale qui auront lieu le vendredi.

Si le Canada termine au premier rang de son groupe, il affrontera le gagnant du groupe D dans son quart de finale. Les demi-finales seront présentées le samedi, tandis que la finale aura lieu le dimanche. Chacune de ces rencontres sera constituée de deux matchs de simple et d’un match de double, disputés au meilleur de trois manches.

L’équipe canadienne de la Coupe Davis a assuré sa qualification pour la phase finale de la Coupe Davis en prenant la mesure de la Slovaquie 3-2, les 1er et 2 février.

Dans la victoire, Denis Shapovalov a remporté ses deux duels de simple, alors que Félix Auger-Aliassime a remporté une victoire importante lors du match décisif.

Groupe A

France

Serbie

Japon

Groupe B

Croatie

Espagne

Russie

Groupe C

Argentine

Allemagne

Chili

Groupe D

Belgique

Australie

Chili

Groupe E

Grande-Bretagne

Kazakhstan

Pays-Bas

Groupe F