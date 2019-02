Benoît Huot, nouveau porte-parole de Global Athlete et défenseur des athlètes paralympiques

Depuis qu'il a pris sa retraite du sport paralympique il y a à peine deux semaines, Benoît Huot ne chôme pas. Entre deux cours de MBA qu'il suit à l'Université de Queens à Kingston, l'athlète aux 20 médailles paralympiques a trouvé le temps de parler à Radio-Canada Sports des nouveaux projets qui l'animent depuis qu'il a raccroché son bonnet de bain.

Son plus récent engagement : l'initiative Global Athlete, lancée mercredi par l'ancien directeur général adjoint de l'Agence mondiale antidopage (AMA) Rob Koehler, dont le mandat est d'offrir aux athlètes de haut niveau une voix indépendante de celles qui s'élèvent au sein des commissions d'athlètes déjà reconnues par les comités olympiques.

Pour Benoît Huot, cette indépendance est un atout et la principale raison d'être de l'organisation. « L’athlète qui siège aux différentes commissions est indirectement lié avec le CIO ou l’IPC, explique-t-il en entrevue téléphonique. Notre initiative va nous permettre de donner aux athlètes une voix sans qu'ils aient les mains liées, indépendamment des contraintes imposées par le CIO et l’IPC. »

Le nouveau retraité de 35 ans se dit d'ailleurs ravi de pouvoir continuer de contribuer au sport de haut niveau, bien qu'il garde désormais les pieds au sec.

« Ça a toujours été une priorité dans ma carrière de mettre l’athlète au centre de l’aventure sportive. Et maintenant que je suis à la retraite, je trouve que c’est une superbe occasion pour moi de continuer ma mission », confie-t-il.

Selon Huot, il est devenu facile d'oublier que l'athlète est l'élément central du sport quand on constate que la balance des pouvoirs penche constamment à l'avantage des dirigeants sportifs.

« Le sport olympique, certes on appelle ça du sport amateur, mais c’est une machine qui réussit à générer des milliards et des milliards de dollars avec les réseaux de télévision et les commanditaires. L'acteur du spectacle, lui, ne reçoit même pas un dollar pour avoir remporté une médaille d'or olympique. »

L'ancien athlète paralympique rappelle qu'au-delà du fossé qui sépare les athlètes des dirigeants sportifs, la lutte contre le dopage et les abus sexuels sont également au coeur des préoccupations de l'organisme Global Athlete.

Les athlètes paralympiques, « mon cheval de bataille »

Bien qu'il compte s'exprimer sur plusieurs sujets grâce à la tribune que lui offre Global Athlete, Benoît Huot portera un chapeau en particulier. « Ça va de soi, la raison pour laquelle j'ai envie de m'engager, ce sont les athlètes paralympiques. Mon rôle sera de m'assurer que [...] les athlètes paralympiques ne soient pas oubliés et [qu'ils] aient toujours leur mot à dire. Je vais le prendre extrêmement au sérieux », soutient-il.

Le système de classification des handicaps sera d'ailleurs l'une de ses priorités. Benoît Huot explique que le sport paralympique aura de la difficulté à s’épanouir et grandir tant et aussi longtemps que les spectateurs ne seront pas en mesure de comprendre comment le système de classification fonctionne.

« Imaginez-vous que moi, qui ai baigné dans le milieu sportif paralympique pendant plus de 20 ans, j’ai des interrogations et de la difficulté à comprendre comment ça fonctionne. Des fois, il semble y avoir un manque de transparence; lorsqu’on pose des questions, on n'obtient pas de réponses », déclare-t-il au sujet du Comité international paralympique (IPC).

Une démarche de collaboration avec le CIO et l'AMA

Enfin, à l'instar du directeur général de l'organisation Rob Koehler dans une entrevue accordée à CBC, Benoit Huot a souligné à maintes reprises que « l’idée derrière l’initiative Global Athlète n’est pas de se dissocier du CIO et de l'IPC, mais bien de collaborer avec les comités pour que l’athlète demeure l'élément central du sport ».

Malgré tout, la Commission des athlètes du CIO a réagi à la création de Global Athlete hier, critiquant la représentativité de la nouvelle organisation dans un communiqué de presse partagé sur Twitter. La Commission souligne que leurs propres représentants sont élus démocratiquement par les 206 nations olympiques et qu'ils évitent ainsi le clivage nord-sud et est-ouest que l'organisation Global Athlete serait en train de cultiver.

IOC Athletes' Commission statement regarding the Global Athlete initiative. pic.twitter.com/oUJn0zUfpz — Athlete365 (@Athlete365) 13 février 2019

Benoît Huot dit comprendre la réaction de la Commission des athlètes du CIO face à la création d'une nouvelle entité, mais il se dit tout de même surpris « qu’ils soient ainsi sur la défensive puisqu'on a la même mission. Ça démontre, selon moi, leur fermeture d’esprit. Ils lancent précipitamment un communiqué sans avoir eu l’opportunité d’en discuter avec nous. »

En terminant, Benoît Huot s'est dit privilégié de pouvoir compter sur Rob Koehler comme directeur exécutif chez Global Athlete : « Rob a tellement d’expérience. Je pense qu’il a été près de 20 ans à l’AMA. Seul Rob pourra évoquer les raisons pour lesquelles il a quitté l'agence, mais on peut certainement insinuer qu’il n’était pas en accord avec plusieurs décisions qui ont été prises à Lausanne. Je pense qu’il a été un pionnier dans le sport olympique. C’est un personnage qui met de l’avant l’athlète et l’éthique dans le sport. On est chanceux de l’avoir. »