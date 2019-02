C'est soir de première pour le quatrième trio du Canadien à Nashville

L’entraîneur-chef Claude Julien n’a apporté aucun autre changement à sa formation en prévision du duel en soirée.

Weise et Thompson, respectivement acquis samedi et lundi, auront pour mission d'enrichir la quatrième unité de leur expérience, selon ce qu’a révélé Julien mardi. Les jeunes Matthew Peca et Charles Hudon sont demeurés les 13e et 14e attaquants à l’entraînement en matinée.

L’autre nouveau venu, Christian Folin, était le septième défenseur.

Le sort aura voulu que Shea Weber joue son 900e match sur la patinoire qui a été son domicile pour ses 11 premières saisons dans la LNH. Le capitaine du CH deviendra le 472e joueur à atteindre ce plateau.

S'il devait obtenir le vote de confiance de Julien, Carey Price serait devant la cage pour un cinquième match de suite. Au cours de cette séquence (3-0-1), il a maintenu une moyenne de buts accordés de 2,47 et un taux d’efficacité de ,913.

Le Tricolore (31-18-7) affrontera les Predators (33-21-5) pour la deuxième fois cette saison. Le 5 janvier dernier, il avait subi une défaite de 4-1 au Centre Bell. L’ancien défenseur vedette montréalais P.K. Subban avait alors récolté deux aides.