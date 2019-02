Le favori Marcel Hirscher alité à 24 heures du slalom géant des mondiaux

Le champion du monde et olympique a remporté 4 des 5 géants de la saison. Il est l'immense favori. En cas de victoire, il décrocherait un cinquième titre mondial individuel et grimperait sur la troisième marche des hommes les plus titrés, derrière son compatriote Anton Sailer (7) et le Français Jean-Claude Killy (6).

En entrevue à un média autrichien jeudi, Hirscher, qui souffre de symptômes grippaux, a avoué n'avoir skié qu'un peu dans les derniers jours.

« Je passe la majorité de mon temps au lit, a-t-il raconté. Je ne suis pas très optimiste d'être à mon meilleur niveau demain (vendredi), mais j'ai encore 24 heures pour me remettre sur pied ».

En plus du slalom géant, il est aussi le favori pour le slalom prévu dimanche.