Ennuyé par un malaise au genou, Leonard rate le duel Raptors-Wizards

Il s'agit du dernier dernier match des Raptors avant la pause du match des étoiles. La classique annuelle sera présentée dimanche, à Charlotte.

Leonard a eu un répit à Atlanta le 7 février, mais il a disputé les deux matchs suivants. Toronto l'a laissé de côté pendant 10 matchs dans le but de le ménager.

Les Raptors (42-16) seront en quête d'un sixième gain d'affilée. Ils ont établi une marque d'équipe avec 42 victoires avant la pause du match des étoiles.

Après la visite des Wizards, le prochain match des Raptors aura lieu le 22 février, quand DeMar DeRozan et les Spurs seront en ville.

Quatre joueurs des Raptors vont participer aux festivités des étoiles. Leonard est parmi les partants (Équipe LeBron), tandis que Kyle Lowry est un réserviste (Équipe Giannis).

Samedi, Danny Green va figurer au concours de tir de trois points. Vendredi, OG Anunoby jouera pour l'équipe Monde lors du match des étoiles montantes.

Par ailleurs, les Raptors ont officiellement engagé le vétéran Jeremy Lin, un athlète de 1,90 m (6 pi 3 po) et 90,7 kg (200 lb). Il sera disponible mercredi.

Âgé de 30 ans, Lin a disputé 457 matchs dans la NBA avec Golden State, New York, Houston, les Lakers, Charlotte, Brooklyn et Atlanta. Il a fourni 11,8 points et 4,4 passes décisives par match, en moyenne.

Le Californien est devenu en 2010 le premier joueur de racines taïwanaises à jouer dans la NBA. Il a semé « Linsanity » avec les Knicks en 2011-2012, inscrivant au moins 20 points à ses cinq premiers départs. Le 10 février 2012, il a établi un sommet personnel avec 38 points contre les Lakers.