[BALADO] Tellement hockey : le retour de Dale Weise

Le directeur général Marc Bergevin a remodelé le quatrième trio du Canadien en allant chercher Dale Weise et Nate Thompson. Quels seront leur impact? L'équipe est-elle prête pour les séries? Y aura-t-il d'autres échanges avant la date limite? Martin Leclerc, Alexandre Gascon et Alexandre Coupal en discutent dans le 20e épisode de Tellement hockey, balado d'ICI PREMIÈRE qui touche à tout ce qui se passe dans l'univers du Tricolore et de la LNH.