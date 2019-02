L’équipe s’appelle dorénavant SportPesa Racing Point. SportPesa, une plateforme de paris en ligne, devient le commanditaire en titre de l’écurie.

Les bolides que piloteront le Montréalais Lance Stroll et son coéquipier mexicain Sergio Perez sont roses, comme l’étaient ceux de Force India en 2018.

L’aileron arrière est bleu, la couleur du commanditaire principal de l’écurie. On peut également y lire le nom de Bombardier, aussi commanditaire.

« Est-ce que je peux la conduire dès maintenant, a lancé à la blague Lance Stroll. Elle est magnifique, vraiment. »

C’est la première fois qu’une équipe de formule 1 dévoile sa nouvelle voiture en exclusivité au Canada. Lawrence Stroll, le père de Lance, compte notamment André Desmarais parmi son groupe d’investisseurs.

La nouvelle écurie SportPesa Racing Point, fondée sur les vestiges de Force India, sera propulsée par un moteur Mercedes qui, espère-t-elle, lui permettra de viser le quatrième rang au classement des constructeurs.

En 2018, dans la tourmente, Force India s’est classée au 7e rang. Plutôt que de parler d’un nouveau chapitre pour l’écurie, les dirigeants parlent carrément d’un nouveau livre.

On veut être devant, pas derrière. On veut monter sur le podium régulièrement. Tout le monde travaille très fort et l’équipe est plus en santé que jamais. Les gens de l'équipe ont fait un bon travail l'an passé avec très peu de budget. Là, on peut vraiment s'améliorer.

Lance Stroll