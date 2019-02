Les Américaines enlèvent la première manche de la Série de la rivalité

Alex Rigsby a réalisé 33 arrêts et Hilary Knight a inscrit le seul but de la rencontre pour permettre aux États-Unis de battre le Canada 1-0 mardi, à London, lors du premier match de la Série de la rivalité.

Il s'agissait du premier d'une série de trois duels entre les deux nations rivales.

Knight a jeté une douche froide sur les partisans réunis au Budweiser Gardens à 1:40 de la fin de la deuxième période. L'attaquante a profité d'une séquence chaotique devant le filet du Canada pour s'inscrire au pointage. Elle a battu Emerance Maschmeyer à l'embouchure du filet après avoir saisi un retour de tir.

Les Américaines ont eu le dessus sur les Canadiennes 8 fois au cours des 10 derniers affrontements dans des tournois majeurs. Lors de ces 10 matchs, il n'y a eu une différence de deux buts et plus que deux fois. Six de ces duels ont nécessité une prolongation.

Les deux équipes s'affronteront de nouveau jeudi, à Toronto, avant de disputer le dernier match dimanche, à Détroit.