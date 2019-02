Les Hurricanes vainquent les Sénateurs

Micheal Ferland et Justin Willians ont également trouvé le fond du filet pour les Hurricanes (29-22-6), qui ont terminé en beauté leur séquence de cinq matchs à l'étranger. Curtis McElhinney a repoussé 25 tirs.

Mark Stone a été l'unique buteur des Sénateurs (21-30-5), qui ont vu leur séquence de deux victoires prendre fin. À son troisième départ d'affilée, Anders Nilsson a stoppé 33 tirs.

En recul 0-1, les Hurricanes ont égalisé la marque après seulement 16 secondes en troisième période, lorsque Dougie Hamilton a repéré Ferland devant le but.

Peu de temps après que Thomas Chabot a été puni, Cody Ceci a écopé d'une double pénalité mineure pour bâton élevé à l'endroit de Nino Niederreiter.

Les Hurricanes n'ont pas perdu de temps et ont profité de l'avantage de deux hommes pour prendre l'avance 2-1. Un peu plus d'une minute plus tard, Teravainen a creusé l'écart à 3-1 grâce à un tir à la réception.

Teravainen a inscrit son 17e filet de la saison, tard en troisième période, après un revirement des Sénateurs.