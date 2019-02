Les Lions de la Colombie-Britannique s’offrent le quart très convoité Mike Reilly

L'ex-quart des Eskimos d'Edmonton a signé un contrat de quatre saisons d’une valeur totale de 2,9 millions de dollars canadiens. Reilly était déjà le plus haut salarié de la LCF en 2018. Il touchait 500 000 $.

Le footballeur de 34 ans était le joueur le plus convoité du marché. Il n'a pas raté une seule rencontre au cours des trois dernières saisons et a récolté plus de 5000 verges par la passe chaque année, avec 88 passes de touché à la clé.

Après avoir guidé les Eskimos à la conquête de la Coupe Grey en 2015, il a été nommé joueur par excellence du circuit Ambrosie en 2017.

Reilly est aussi une menace au sol, comme le montrent ses 1311 verges de gains en 319 courses et ses 34 touchés à ses trois dernières saisons.

Les Eskimos se tournent vers Trevor Harris

Quelques minutes après avoir perdu les services de Mike Reilly, les Eskimos ont annoncé l'embauche de l'ex-quart du Rouge et Noir Trevor Harris pour 2019 et 2020.

Harris a disputé 17 rencontres pour la formation d'Ottawa en 2018. Il a complété 431 de ses 615 passes pour 5116 verges et 22 touchés, menant l'équipe jusqu'à la finale de la Coupe Grey.

Mitchell reste à Calgary

Les Stampeders de Calgary, champions de la Coupe Grey, ont annoncé avoir conclu une nouvelle entente avec Bo Levi Mitchell, qui a renoncé à un contrat dans la NFL pour revenir à Calgary.

Il s'est entraîné devant l'état-major de sept clubs du circuit américain, sans recevoir d'offre.