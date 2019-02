L'attaquant nigérian Orji Okwonkwo prêté à l'Impact par Bologne

« Je suis satisfait d'accueillir un autre attaquant parmi l’effectif, a déclaré l’entraîneur-chef Rémi Garde. Orji Okwonkwo est un jeune joueur repéré par Bologne il y a trois ans et qui vient soutenir notre force offensive. C’est un attaquant puissant et rapide qui possède une marge de progression intéressante. Je lui souhaite la bienvenue au sein de l’équipe. »

Okwonkwo, 21 ans, s'est joint au FC Bologne en 2016 après être passé par l’académie du club nigérian FC Abuja. Il a joué 27 matchs en Serie A, dont 4 comme partant.

Il a joué la deuxième moitié de la saison 2017-2018 en prêt à Brescia, en Serie B, et a inscrit 1 but en 13 matchs, dont 4 titularisations, et 455 minutes.

Sur la scène internationale, Okwonkwo a remporté la Coupe du monde des moins de 17 ans en 2015, au Chili, avec la sélection du Nigeria. Il a pris part à cinq matchs lors et a notamment marqué un but contre le Mexique, dans une victoire de 4-2, en demi-finales.