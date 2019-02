John Bowman et B.J. Cunningham de retour avec les Alouettes

L'ailier défensif John Bowman et le receveur B.J. Cunningham ont respectivement signé des prolongations de contrat d'un et de deux ans avec les Alouettes de Montréal, a annoncé l'équipe mardi, à quelques heures de l'ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue canadienne de football (LCF).

Meneur de l'histoire de l'équipe avec 126 sacs, Bowman, 36 ans, est 7e dans l'histoire de la LCF à ce chapitre. Il n'a besoin que de 4,5 sacs pour rejoindre Vince Goldsmith au 6e rang. Neuf de plus lui permettraient de rejoindre James Parker à la 5e place.

L'Américain s'est joint en 2006 aux Moineaux, seule équipe qu'il ait d'ailleurs connue dans la LCF au cours de sa carrière. Même s'il pouvait profiter de l'autonomie complète à compter de midi, Bowman a préféré parapher une entente d'un an avec les Alouettes, qu'il voit supérieures en 2019.

« Je sens que l'équipe s'en va dans la bonne direction. Plusieurs des joueurs au sein de notre équipe la saison dernière étaient jeunes et inexpérimentés. Ils ont maintenant quelques matchs d'expérience de plus derrière la cravate », a-t-il dit dans une entrevue accordée à La Presse canadienne.

« Kavis [Reed] tentera de mettre d'autres bons joueurs sous contrat au cours des prochaines semaines afin que nous puissions nous battre pour un titre. Je pense qu'on a déjà une ligne offensive digne d'une équipe championne. Nous faisons de notre mieux pour gagner. Souhaitons que nous le fassions », a-t-il ajouté.

En 2018, Bowman a réussi 32 plaqués, 5 sacs pour des pertes de 19 verges, provoqué un échappé et rabattu une passe. Il a de plus récupéré deux échappés, dont un pour un touché. Il a été choisi au sein de l'équipe d'étoiles de l'Est.

À ses 13 premières campagnes dans la ligue, il en a connu 7 de 10 sacs ou plus et a inscrit au moins 30 plaqués en 9 occasions.

L'athlète originaire de Brooklyn, dans l'État de New York, a aussi été élu dans l'équipe d'étoiles de l'Est à huit occasions et a été nommé dans l'équipe d'étoiles de la LCF en 2010 et en 2016. Il a remporté la Coupe Grey en 2009 et 2010.

B.J. Cunningham Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Cunningham, 29 ans, a été le deuxième receveur des Alouettes pour les gains aériens la saison dernière avec 631 verges en 52 attrapés. Il a aussi inscrit 3 touchés en 14 rencontres.

Il jouera en 2019 sa cinquième saison à Montréal, la seule équipe qu’il a connue dans la LCF. Dans le maillot montréalais, il a capté 209 passes pour 2922 verges de gains et 15 touchés en 57 matchs.

Du renfort de l'Ouest

En début de soirée, les Oiseaux ont aussi annoncé l'embauche de l'ailier espacé DeVier Posey, du secondeur Bo Lokombo et du demi défensif Patrick Levels.

La saison dernière, Posey a capté 29 passes pour des gains de 395 verges et 3 touchés en 8 rencontres, avec les Lions de la Colombie-Britannique. Il a été le joueur par excellence du match de la Coupe Grey en 2017.

Lokombo, un Canadien, a aussi joué avec les Lions en 2018. Il avait réalisé 4 sacs, 2 interceptions et 71 plaqués.

Levels a aidé les Stampeders de Calgary à soulever la coupe Grey la saison dernière. Il a réussi 1 interception et 20 plaqués.

Deux autres joueurs canadiens de plus

Plus tôt dans la journée, l'équipe montréalaise s'est aussi entendue avec le centre-arrière Christophe Normand et avec le joueur de ligne à l'attaque Spencer Wilson, deux joueurs autonomes.

Le premier, originaire de Bromont, a joué 57 matchs avec les Blue Bombers de Winnipeg et avec les Eskimos d'Edmonton. Il a surtout fait sentir sa présence dans les unités spéciales et a notamment réussi sept plaqués la saison dernière. On l'a aussi vu pendant des situations de jeu à l'attaque. Dans sa carrière, il a capté 13 passes et a porté le ballon 11 fois.

Normand fait 1,88 m (6 pi 2 po) et 104 kg (230 lb).

Wilson, 2 m (6 pi 7 po) et 145 kg (319 lb), a gagné la Coupe Grey avec les Stampeders de Calgary en 2014 et en 2018. L'an dernier, le Torontois a fait partie d'une ligne qui n'a accordé que 27 sacs du quart, le plus bas total de la LCF.