Renault présente la RS19 et mise sur Daniel Ricciardo

« Nous entamons notre campagne avec le but de continuer sur cette lancée, a annoncé le directeur général de Renault F1, Cyril Abiteboul. Je veux que l'équipe prolonge sa trajectoire ascendante vers les équipes de pointe. »

Si la RS19 n'est pas révolutionnaire, c'est le tandem formé de Daniel Ricciardo et de Nico Hülkenberg qui rend la direction de l'équipe optimiste.

« L'association entre Daniel et Nico nous donne encore plus confiance cette saison, assure M. Abiteboul. Je crois que nous avons l'un des meilleurs binômes de la grille, si ce n'est le meilleur. Daniel apporte son expérience de la victoire et sa connaissance des rouages d'une équipe de pointe (Red Bull). »

« J'aimerais être le catalyseur de cette énergie positive », a dit l'Australien, particulièrement souriant.

La R19 a été présentée en Angleterre, à l'usine châssis de l'équipe, et en ligne.

On remarque l'aileron avant modifié et simplifié, imposé par la FIA, pour aider les pilotes à se suivre et donc à se dépasser plus facilement.

« La F1 conserve tout son sens pour Renault, insiste le directeur général. Il s'agit d'un laboratoire pour les technologies de nos futures voitures de série [...] L'époque est vraiment exaltante pour faire partie de ce sport. »

La monoplace RS19 prendra la piste aux essais d'hiver qui commencent lundi à Barcelone, en Espagne, pour deux séances de quatre jours.