Raonic et Shapovalov passent le premier tour à Rotterdam

Le Canadien Milos Raonic a eu du mal à franchir le premier tour du tournoi de Rotterdam mardi. Son compatriote Denis Shapovalov s'est défait plus facilement de son adversaire du jour.

Raonic l'a emporté contre l'Allemand Philipp Kohlschreiber, 32e du monde, en deux manches très serrées de 7-6 (10/8) et 7-5 en 1 h 41 min.

La 4e tête de série du tournoi en salle sur terrain dur a réussi 21 as et a remporté 86 % des échanges avec sa première balle et 77 % avec sa deuxième.

Le 14e joueur mondial affrontera au prochain tour le Suisse Stan Wawrinka, qui a vaincu le Français Benoit Paire.

Ce sera le huitième duel entre les deux joueurs. Raonic a remporté les trois derniers, dont le plus récent à Melbourne aux Internationaux d’Australie.

Denis Shapovalov, 25e au classement mondial, a eu moins de difficulté à vaincre le Croate Franko Skugor, 351e à l'ATP et spécialiste du double.

Il l'a battu en deux manches de 7-5 et 6-3 en 1 h 23 min, au terme d'un match sans grand éclat. Shapovalov n'a passé que 56 % de ses premières balles de service.

Il retrouvera au prochain tour le Tchèque Tomas Berdych (59e).

Autres résultats de premier tour :