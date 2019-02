Kyler Murray délaisse le baseball pour le football

Neuvième joueur réclamé au repêchage amateur de la MLB en juin dernier, Murray, un voltigeur, avait accepté un contrat des ligues mineures, assorti d'une prime d'engagement de 4,66 millions de dollars. Au football, il est un quart arrière qui est admissible au repêchage de la NFL à compter du 25 avril prochain.

Par l'entremise de son compte Twitter lundi, Murray a déclaré être totalement engagé à devenir un quart dans la NFL. Il a ajouté que le football avait été sa passion toute sa vie, qu'il avait été élevé pour devenir un quart arrière et qu'il avait hâte de se donner à 100 % afin de devenir le meilleur quart possible et de gagner des championnats dans la NFL.

Du côté des Athletics, qui ouvraient leur camp d'entraînement lundi, un casier et un chandail au numéro 73 attendaient Murray.

Avant que la nouvelle ne devienne officielle, Billy Beane, vice-président des opérations baseball pour les A's, avait reconnu que les choses avaient changé depuis le repêchage de juin dernier, et que la situation était limpide et basée sur la « saison historique que le jeune homme a connue au football universitaire ».

La saison dernière, Murray a amassé des gains de 4361 verges par la passe et a complété 42 passes de touché avec l'Université d'Oklahoma. Il a ajouté 1001 verges au sol et a marqué 12 touchés tout en enregistrant le deuxième taux d'efficacité pour un quart arrière dans l'histoire de la NCAA.

« Il est l'un de ces rares athlètes qui, je pense, pourraient exceller dans n'importe quel sport », a noté le gérant des Athletics, Bob Melvin.

Bo Jackson et Deion Sanders ont mené des carrières parallèles au football et au baseball, mais aucun des deux n'était un quart arrière. Jackson était un demi à l'attaque et Sanders, un demi de coin.

« La position de quart arrière est très exigeante, ce qui est aussi le cas pour un joueur de baseball majeur, a déclaré Beane. Je ne suis pas ici pour dire qu'un joueur peut ou ne peut pas le faire. C'est le genre de choses qui font partie de discussions privées. »