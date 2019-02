La Suisse remporte l'épreuve par équipe des Championnats du monde de ski alpin

La Suisse a remporté l'épreuve par équipe des Championnats du monde de ski alpin à Are, en Suède, mardi. Le Canada a été éliminé en huitièmes de finale.

L’Autriche s’est inclinée en finale au bris d’égalité et a remporté l’argent, tandis que l’Italie est montée sur la troisième marche du podium.

Les vainqueurs ont pu compter sur deux meneurs infaillibles pendant la compétition : Wendy Holdener, championne du monde du super-combiné vendredi, et Ramon Zenhausern. Ils ont gagné toutes leurs manches, et étaient accompagnés de Daniel Yule et d’Aline Danioth.

La finale s'est finie 2-2, mais les Suisses ont eu l'avantage sur les Autrichiens au bris d'égalité, grâce au temps combiné de leur meilleur skieur et de leur meilleure skieuse, plus rapide de 77 centièmes de seconde. Ils avaient battu l'Allemagne en demi-finales et surtout la Suède, favorite à domicile, en quarts. Pour les favoris locaux, c’est une deuxième semaine qui commence sur une mauvaise note.

Les Suédois ont au moins réussi à battre en huitièmes les représentants de l'unifolié Erin Mielzynski, Erik Read, Laurence St-Germain et Trevor Philp en remportant trois des quatre slaloms.

St-Germain, la seule Québécoise du groupe, a été battue par Frida Hansdotter dans son duel. « Hansdotter, c’est une des meilleures de la discipline. Je savais dès le début que ça ne serait pas facile, mais j’ai eu un bon départ et j’étais devant elle pendant presque tout le parcours. J’ai fait une petite erreur à trois portes de la fin et c’est là qu’elle m’a rattrapée. J’étais un peu déçue sur le coup », a-t-elle déclaré.

Toute l’équipe, y compris moi, nous aurions pu faire mieux, mais nous n’étions pas chanceux d’affronter la Suède qui est pratiquement toujours sur le podium dans cette discipline-là. Laurence St-Germain

St-Germain espère maintenant réaliser un des 10 meilleurs temps de l'épreuve individuelle de slalom samedi prochain. « Skier à côté de quelqu’un d’autre et de le faire pour une équipe comme ce soir, c’est vraiment stressant, alors ça m’a replongée dans le rythme de course », a-t-elle confié.

Les Suisses sont champions olympiques en titre de l'épreuve par équipe. Ils avaient dominé l'Autriche en finale à Pyeongchang.

Au moment où la Fédération internationale de ski (FIS) considère retirer le super-combiné de son programme pour le remplacer par des épreuves en parallèle supposément plus télégéniques, la compétition de mardi n'a pas forcément offert la meilleure des publicités.

Elle a été disputée sans la plupart des vedettes des épreuves techniques. Marcel Hirscher, Mikaela Shiffrin, Henrik Kristoffersen, Alexis Pinturault et Petra Vlhova brillaient tous par leur absence.