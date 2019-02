Jean-Samuel Blanc signe une prolongation de deux ans avec les Alouettes

L'athlète de 1,85 m (6 pi 1 po) et 111 kg (245 lb) reviendra donc pour une cinquième saison dans l'uniforme des Alouettes.

En 63 matchs dans la Ligue canadienne, tous avec Montréal, Blanc a effectué 38 plaqués au sein des unités spéciales, 2 sacs du quart, en plus de provoquer 3 échappés.

Ce Montréalais de 28 ans s'est joint aux Moineaux en tant que joueur autonome en 2015 après avoir passé sa carrière universitaire avec les Carabins de l'Université de Montréal. Il a remporté la Coupe Vanier avec eux en 2014.

En 15 rencontres la saison dernière, il a réussi neuf plaqués dans les unités spéciales et quatre de plus en défense.



« Je voulais absolument revenir avec les Alouettes, c'est chez nous ici et je suis très heureux que nous ayons finalisé cette entente. J'ai joué quatre saisons avec l'équipe et je sais que le meilleur est à venir, il y a beaucoup de talent au sein de notre formation et nous avons hâte de le démontrer sur le terrain, », a déclaré Blanc.