Deux duos canadiens sur le podium aux Championnats des quatre continents

Les duos canadiens formés de Kaitlyn Weaver et Andrew Poje (203,93 pts) ainsi que de Piper Gilles et Paul Poirier (202,45 pts) ont respectivement terminé au 2e et 3e rang de l'épreuve de danse sur glace, dimanche, aux Championnats des quatre continents, à Anaheim, en Californie.