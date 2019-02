Andreescu et le Canada battent les Pays-Bas en Fed Cup

La joueuse de 18 ans, classée 70e raquette mondiale, dès le premier duel de simple de la journée face à la Néerlandaise Arantxa Rus (129e) en deux manches de 6-4 et 6-2.

Andreescu a remporté 72 % de ses points sur première balle au service. Au chapitre des coups gagnants, l’Ontarienne a dominé son adversaire avec 63, contre 41 pour Rus.

La Canadienne a connu du succès au service contre les Pays-Bas, n’accordant que trois balles de bris à ses adversaires au cours de la fin de semaine.

« J’ai l’impression que tout se met en place présentement », a déclaré Andreescu. « J’ai trimé dur ces dernières années et j’en récolte maintenant les fruits. Je ne m’attendais pas à ce que ça fasse aussi rapidement. Je suis très fière de moi. »

Déjà assuré de la victoire, le Canada a malgré tout disputé le match de double inscrit à l’horaire. Après avoir laissé filer la première manche 2-6, Gabriela Dabrowski et Rebecca Marino se sont bien reprises pour remporter les deux suivantes 6-2 et 12-10, malgré trois balles de match de leurs rivales au bris d’égalité.

Samedi, Bianca Andreescu et Françoise Abanda (223e) avaient donné au Canada une avance de 2 à 0 avec des victoires en simple contre Richel Hogenkamp (150e) et Arantxa Rus.

Andreescu a ajouté deux victoires à sa fiche victorieuse cette année. En 2019, elle a remporté 18 de ses 20 matchs.

C'est un premier gain en Fed Cup pour la nouvelle capitaine de l'équipe canadienne, Heidi El Tabakh, venue en relève à Sylvain Bruneau en août dernier. « Heidi [El Tabakh] est une entraîneuse et une personne incroyable, a ajouté Andreescu. Elle est très impliquée et passionnée par son rôle actuel. J'espère que ça se poursuivra et que nous remporterons les honneurs. »

Avec cette victoire, le Canada disputera une rencontre de barrage du groupe mondial qui aura lieu les 20 et 21 avril prochains.