Les Ducks s'affaissent encore, Carter Hart égale un record

Associated Press

Associated Press

Carter Hart a réalisé 30 arrêts pour signer une huitième victoire de suite et les Flyers de Philadelphie ont dominé les Ducks d'Anaheim 6-2, samedi après-midi.

Âgé de 20 ans, Hart a égalé le record de la LNH pour le plus de victoires consécutives avant l'âge de 21 ans. Il partage ce record avec Jocelyn Thibault, qui avait réussi l'exploit avec les Nordiques de Québec, en mars 1995.

Hart a donné le ton en bloquant une échappée de Jakob Silverberg dès la 75e seconde. L'attaque des Flyers a saisi le message. Sean Couturier a amassé un but et deux aides alors que Michael Raffl, Oskar Lindblom, Phil Varone, Nolan Patrick et Travis Konecny ont trouvé le fond du filet une fois chacun.

Les Flyers, qui ont gagné neuf de leurs 10 derniers matchs, ont inscrit quatre buts en première période contre les pauvres Ducks, qui ont perdu un septième match de suite et 19 de leurs 21 derniers affrontements.

Adam Henrique et Nick Ritchie ont fourni les réussites à la troupe d'Anaheim. Ryan Getzlaf a participé aux deux buts des siens à son 967e match dans la LNH, établissant un record des Ducks à ce chapitre.