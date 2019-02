Pour sa dernière course, Lindsey Vonn rendra hommage à Ingemar Stenmark

Pour la dernière course de sa carrière, dimanche dans le cadre des mondiaux d'Are en Suède, Lindsey Vonn rendra hommage au Suédois Ingemar Stenmark, qui détient le record de victoires (86).

« Que je sois prête ou non, en forme ou non, je vais y aller à fond », a dit Lindsey Vonn.

L'américaine ressent encore des meurtrissures aux côtes après sa chute dans le super-G. Sans compter son élégant oeil au beurre noir.

Elle pourra en tout cas s'inspirer de la sortie réussie du Norvégien Aksel Lund Svindal qui a terminé sa carrière avec une très jolie médaille d'argent dans la descente de samedi.

« Lindsey n'a pas remporté 82 victoires uniquement grâce à la chance, a dit Svindal en rencontre de presse après sa course. Je ne serais pas surpris qu'elle remporte une médaille. Tout se résume à ce dernier jour, à cette dernière course, alors je lui souhaite bonne chance. »

Lindsey Vonn aurait aimé rejoindre Ingemar Stenmark pour le nombre de victoires (86).

Lindsey Vonn et Ingemar Stenmark en 2017 Photo : Getty Images / Alexander Hassenstein

Elle ne le rejoindra pas, mais ce record a sans doute prolongé son envie de skier au plus haut niveau, malgré les blessures, et pour lui rendre hommage, l'Américaine disputera sa dernière course aux couleurs de la Suède.

« Bien sûr, nous sommes en Suède, mais c'est aussi pour Ingemar Stenmark, et tout ce qu'il a représenté pour notre sport », a expliqué Vonn.

« Son record m'a longtemps fait rêver, admet Vonn, et donc, je veux lui rendre hommage et rendre hommage à son pays. »

Agrandir l’image Ingemar Stenmark en 1979 à Lake Placid Photo : Getty Images / Tony Duffy

Lindsey Vonn pourra compter sur la présence de son père dans les gradins pour sa dernière course.

« Je suis encore meurtrie de ma chute, explique-t-elle. Mon oeil est tout mauve. Mes muscles ne réagissent pas de façon très normale. Et mes côtes me font mal. »

Lindsey Vonn et les marques de sa plus récente chute Photo : Courtoisie - Lindsey Vonn - Twitter

La descente dames des Championnats du monde est prévue pour 6h30 (HNE) et Lindsey Vonn a pigé le dossard no 3.

Une médaille lui permettrait de boucler la boucle.

Elle avait en effet gagné deux médailles aux Championnats du monde de 2007 à Are en Suède, ses premières victoires dans les grands rendez-vous internationaux.

« J'ai de bons souvenirs de la Suède, a-t-elle conclu. Je me sens vraiment chez moi, ici. Ça ressemble au Minnesota, c'est plat et froid. J'adore, c'est si beau. »