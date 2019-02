Isabelle Weidemann au pied du podium aux mondiaux par distance

Weidemann a réalisé le meilleur résultat canadien et établi une marque personnelle sur 5000 m. Elle a arrêté le chrono à 6 min 56 s 133/1000.

La Tchèque Martina Sablikova (6:44,854) a devancé la Néerlandaise Esmee Visser (+1,28 s) et la Russe Voronina (+5,53 s) sur le podium.

Sur 1000 m masculin, les Néerlandais ont balayé le podium. Kai Verbij a devancé Thomas Krol et Kjeld Nuis. Laurent Dubreuil a terminé en 13e place. Chez les femmes sur cette même distance, Heather McLean a pris le 12e rang.

« Terminer, 13e au 1000 m, je ne dirais pas que c’est la course rêvée, mais ce n’est pas une mauvaise course du tout. C’est quand même vraiment bien », a mentionné Laurent Dubreuil qui avait pour objectif de finir parmi les 10 premiers au 100 m. « Mon objectif de top-10 était ambitieux, car je n’en avais fait qu’un depuis le début de la saison », a-t-il expliqué.

Une chose est certaine, le patineur québécois a connu une meilleure course que la veille au 500 m, où il juge avoir tout simplement mal patiné. « Ç’a mieux été, même si j’ai eu de la difficulté dans le premier virage et que mon temps d’ouverture n’était pas aussi rapide que je l’aurais voulu. Mais après, c’était quand même bien et ça m’a donné un tour rapide. C’était une belle course en général. »