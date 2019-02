Claire Williams a de nouvelles ambitions pour la saison 2019

Vendredi, l'équipe Haas a parti le bal dans le décor prestigieux du Royal Automobile Club de Londres, et lundi, Williams sera la deuxième équipe à se commettre.

Le lancement de la nouvelle monoplace F1 de l'équipe américaine Haas au Royal Automobile Club de Londres Photo : Getty Images / Bryn Lennon

Lance Stroll est parti chez Racing Point, dont on aura des nouvelles mercredi dans le cadre du Salon international de Toronto. Ce sera une journée chargée avec les lancements de trois équipes: Red Bull, Mercedes-Benz et Racing Point.

Claire Williams a la lourde tâche de tout rebâtir, à commencer par le moral des troupes, malmené en 2018.

Il y a un nouveau designer en chef, un nouvel aérodynamicien, un nouveau responsable de la performance, deux nouveaux pilotes et un nouveau commanditaire en titre.

La marque Martini a quitté l'équipe à la fin de la saison 2018, et l'équipe aura donc de nouvelles couleurs cette saison.

Après la pire saison de l'histoire de l'équipe fondée par Frank Williams, en raison d'errances techniques, la directrice veut voir en ce lancement de lundi l'occasion de repartir à neuf. Même dans son discours.

« L'équipe va disputer la saison avec un budget en santé, de très belles ressources à l'usine, un groupe d'employés motivés », a dit Claire Williams au site Racer.

Agrandir l’image Robert Kubica et Claire Williams en 2018 Photo : Getty Images / Lars Baron

Le vétéran Robert Kubica prend la place de Lance Stroll et le jeune Britannique George Russell celle de Sergey Sirotkin. Williams fait le pari que le pilote polonais pourra, malgré son handicap au bras, se battre à la régulière.

« Je ne vois pas pourquoi on ne se battrait pas pour la quatrième place », a dit Claire Williams. Et c'est un message que j'ai passé à tout le monde chez nous. On ne fera pas de figuration cette saison, on va se battre. »

Il reste que l'équipe britannique, autrefois un des fleurons de la F1, attend beaucoup de la refonte technique et budgétaire prévue pour la saison 2021.

L'implantation à venir d'un plafond budgétaire obligera les grandes équipes à se serrer la ceinture, et donc à revoir leurs méthodes de travail (en prévoyant des coupures dans leur personnel), tandis que les équipes de milieu de grille avec déjà des budgets plus limités seront moins touchées.

Mais 2021, c'est dans deux ans. D'ici là, l'équipe Williams doit quand même donner le maximum de visibilité au nouveau commanditaire en titre qui prend le risque d'investir dans l'entreprise malgré la descente aux enfers de 2018, et sans garantie de succès.

D'où le discours volontairement optimiste de Claire Williams.

Un commanditaire qu'on découvrira lundi lors de la présentation de la nouvelle voiture. Et cette nouvelle voiture fera ses premiers tours de roue dès le 18 février lors des essais d'hiver à Barcelone en Espagne.

Il y aura deux séances d'essais d'hiver: du 18 au 21 février et du 26 février au 1er mars.

On saura vite de Robert Kubica, qui ne manie pas la langue de bois, si Williams peut espérer revenir dans la bataille pour les points cette saison.