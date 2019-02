La Norvège poursuit sa domination à la Coupe du monde de Canmore

Lars Helge Birkeland, Vetle Sjaastad Christiansen, Erlend Bjoentegaard et Johanne Thingnes Boe ont mené la Norvège à la victoire au relais 4 X 7,5 km.

Boe et Christiansen ont terminé premier et deuxième de la course individuelle de jeudi, tandis que Tiril Eckhoff a remporté la course féminine.

La France a terminé deuxième du relais masculin, suivi de la Russie.

Le relais canadien, composé de Christian et Scott Gow, Jules Burnotte et Brendan Green, a pris la 10e place.

Les dames disputeront le relais plus tard vendredi.