La poursuite féminine canadienne près du podium aux mondiaux des distances individuelles

Le trio canadien a réussi un temps de 2 min 58 s 307/1000, à un peu plus d’une demi-seconde des Russes (2:57,725), médaillées de bronze. La formation japonaise, championne olympique en titre, l’a emporté en 2:55,785. L’argent est allé aux Néerlandaises (2:56,205).

« Nous sommes contentes de notre course. Nous avons bien patiné ensemble et nous avons bataillé. Notre chrono n’est pas loin du podium. C'était la première fois que nous patinions ensemble à cette épreuve sur la scène internationale et c'est motivant pour la prochaine saison! » a commenté Maltais, qui s’était classée 12e au 3000 m disputé jeudi.

« J'étais nerveuse, mais plus en contrôle étant donné que la glace était brisée. C’était un bon stress qui m'a bien fait patiner. »

L’équipe canadienne masculine de poursuite formée d’Antoine Gélinas-Beaulieu, de Jordan Belchos et de Ted-Jan Bloemen a pour sa part conclu en 5e place en 3:43,046. Les Pays-Bas l’ont emporté en 3:38,342.

Dubreuil 14e au 500 m

Laurent Dubreuil, 14e au 500 m masculin en 34,803 s, n’a pas réalisé la course qu’il souhaitait.

« J’ai fait mes meilleurs temps à vie aux sélections canadiennes en janvier et mes courses de la semaine dernière à la Coupe du monde de Hamar étaient bien meilleures. Je me sentais bien à l’entraînement cette semaine, sauf que je voulais trop et je ne me suis pas laissé aller. Ce n’était pas la course que j’espérais », a expliqué l’athlète de Lévis.

Le Montréalais Christopher Fiola (35,550) a fini en 23e place.

Le Russe Ruslan Mirashov (34,225) a décroché l’or, devant le Norvégien Havard Holmefjord Lorentzen (34,356) et son compatriote Viktor Mushtakov (34,432).

Les Championnats du monde de patinage de vitesse des distances individuelles se poursuivent jusqu’à dimanche.