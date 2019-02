Denis Shapovalov tombe en quarts de finale à Montpellier

Denis Shapovalov s'est incliné 7-5 et 7-6 (7/4) devant le Français Pierre-Hugues Herbert (no 7) en quarts de finale à Montpellier, dans le sud-ouest de la France, vendredi.

Chacun des deux joueurs a enregistré quatre as, et le Canadien a aussi commis cinq doubles fautes, une de plus que Herbert dans les 1 h 45 min de jeu.

Le service de la 3e tête de série n’était pas au rendez-vous, comme en témoigne son taux de mise en jeu de 58 % avec ses premières balles. De plus, le 25e joueur mondial n’a inscrit des points que sur 18 % des premières balles de son adversaire (8/44).

Le Torontois a offert huit occasions de bris. Herbert, 44e à l'ATP, n'en a saisi que deux. Shapovalov a signé un bris en trois occasions.

Ce duel était le premier entre les deux joueurs dans les rangs professionnels.

En demi-finales, Herbert affrontera le Tchèque Tomas Berdych, 79e raquette mondiale.