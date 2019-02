Tomas Tatar de retour contre les Jets

Shaw, blessé au cou, attend le feu vert des médecins, a indiqué l'entraîneur-chef Claude Julien après l’entraînement matinal. On laisse entendre qu’un autre entraînement complet avec ses coéquipiers serait nécessaire avant de l’obtenir.

De son côté, Tatar retrouvera l’aile gauche au sein du deuxième trio en compagnie de Max Domi et de Matthew Peca.

Kenny Agostino devrait être laissé de côté, tandis qu’il n’y avait aucun changement à noter à la ligne bleue du Tricolore.

Un test majeur

Le Canadien (30-18-6) se mesurera à la fine fleur de la Ligue nationale au cours des neuf prochains jours.

Il affrontera coup sur coup les Jets (34-16-3), les Maple Leafs de Toronto (33-17-3) et rendra visite aux Predators de Nashville (32-19-4) et au Lightning de Tampa Bay (39-11-3).

« C’est une chance de continuer à s’évaluer et à s’améliorer et voir où on est rendu. Winnipeg a une excellente équipe, ils sont gros, beaucoup de talent, ils patinent bien. Ça va être un bon test. »

« On va y aller un match à la fois », s’est contenté de répondre Max Domi.

Les Jets, au sommet de la Division centrale, ont récolté sept points à leurs quatre dernières rencontres.

Leur attaque vient au 5e rang du circuit Bettman avec 185 buts et leur avantage numérique est 4e avec un taux de 26,8 %.

La clé pour le CH, selon l’entraîneur, sera de miser sur la vitesse.

« L’an passé, on avait joué un excellent match à Winnipeg, un match rapide et ils en ont pris note. Ils arrivent ici ce soir et se souviennent de l’an passé. Ils vont s’attendre à ce que notre vitesse soit en jeu. C’est ce qu’il faut faire pour battre cette équipe-là », a expliqué Julien.

Carey Price sera en quête d’un septième gain d’affilée.

La formation du Canadien à l’entraînement :

Drouin-Danault-Gallagher

Tatar-Domi-Peca

Lehkonen-Kotkaniemi-Armia

Hudon-Chaput-Deslauriers



Mete-Weber

Reilly-Petry

Kulak-Benn

En extra : Alzner-Agostino