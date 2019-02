Kim Boutin, Cédrik Blais et Steven Dubois en bronze à Turin

Bonne récolte pour l'équipe canadienne à la Coupe du monde de patinage de vitesse courte piste à Turin, en Italie. Kim Boutin et Cédrik Blais, au 500 m, puis Steven Dubois, au 1500 m, ont tous récolté le bronze dans leurs épreuves respectives samedi.

Après trois reprises du départ en finale du 500 m, l’Italienne Martina Valcepina a pris le premier rang de l’épreuve samedi devant une foule conquise à Turin, en Italie. La Canadienne Kim Boutin termine troisième.

Valcepina a occupé la tête de la course dès le coup d’envoi de l’épreuve, et ce jusqu’à la ligne d’arrivée. La Polonaise Natalia Maliszewska a pris la deuxième place.

Quatrième avec deux tours à faire, la Québécoise Kim Boutin a tenté un ultime dépassement en fin de course, ce qui lui a permis de gagner un rang et d’obtenir ainsi une première médaille au 500 m cette saison.

Chez les hommes, le Sud-Coréen Hwang Dae Heon s’est imposé en finale du 500 m devant Shaolin Sandor Liu de la Hongrie et Cédrik Blais, de Châteauguay, au Québec.

Samuel Girard, aussi du départ de la finale, a été pénalisé après avoir causé la chute de Blais à la sortie du quatrième virage.

Âgé de 22 ans, Cédrik Blais remporte une deuxième médaille de bronze en deux semaines au 500 m. Il avait suivi un doublé sud-coréen à Dresde, en Allemagne, la fin de semaine précédente.

Dubois en bronze au 1500 m

Un autre Canadien est monté sur la troisième marche d’un podium, cette fois au 1500 m chez les hommes. Dans une finale à 10 patineurs, Steven Dubois a remporté le bronze. Kim Gun Woo et Hong Kyung Hwan, de la Corée du Sud, ont réalisé le doublé.

C’est une deuxième médaille de bronze en carrière pour le Québécois de 21 ans en Coupe du monde. Dubois, de Lachenaie, avait terminé troisième de cette épreuve à Salt Lake City, en novembre dernier.

Le Canada en finale en mixte

Exclus dès les quarts de finale de vendredi chez les hommes, et disqualifié en demi-finales chez les dames samedi, le Canada a sauvé la mise en accédant à la finale de l’épreuve du 2000 m mixte. Alyson Charles, Claudia Gagnon, Samuel Girard et Charles Hamelin ont aisément terminé premiers de la première vague de demi-finales, devant la Russie, qui passe aussi en finale.

En plus des Canadiens et des Russes, la France et les États-Unis les rejoindront en finale dimanche.

Au programme dimanche : 500 m (2) - Femmes - Finale

500 m (2) - Hommes - Finale

1000 m - Femmes - Finale

1000 m - Hommes - Finale

Relais 2000 m - Mixte - Finale

Relais 3000 m - Mixte - Finale

Relais 5000 m - Hommes - Finale