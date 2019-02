« La descente est mauvaise pour la santé » - Lindsey Vonn

L'oeil droit rougi et tuméfié, marques de sa vilaine chute au super-G des Championnats du monde à Are , Lindsey Vonn a parlé jeudi de la descente comme étant mauvaise pour la santé. C'est avec cette épreuve que l'Américaine mettra fin ce week-end à son illustre carrière.

Sur une photo publiée mercredi sur les médias sociaux, la blessure apparente sur son visage paraissait bien pâle aux côtés des ecchymoses violettes et des éraflures présentes sur le postérieur de sa coéquipière Laurenne Ross.

Toutes deux ont subi ces blessures, mardi, dans le super-G des mondiaux

Après avoir fait l’impasse sur la dernière descente d’entraînement en vue de l'épreuve de dimanche, Vonn y est allée d’une sortie contre ce qu’elle considère comme une discipline à haut risque.

« La descente n’est pas un sport sain. Des skieurs chutent tout le temps et tous les jours. Si vous voulez rester en santé, vous devriez probablement pratiquer un autre sport », a-t-elle lancé.

Le chant du cygne

La skieuse de 34 ans a les genoux usés par les blessures. Ils ne lui permettent plus d’y aller à fond et de rester parmi les meilleures, a-t-elle avoué.

Je ne peux plus repousser les limites. J’ai surmonté beaucoup trop de blessures et je ne suis plus capable de le faire. C’est la vie… Tout le monde ne peut pas être comme Tom Brady et gagner le Super Bowl des millions de fois. Lindsey Vonn

De loin la skieuse la plus décorée de l’histoire avec ses 82 succès en Coupe du monde, elle reste à quatre titres du record absolu détenu par le légendaire Suédois Ingemar Stenmark.

« J’aurais bien aimé atteindre le total de 87, mais pas au péril de ma santé, a-t-elle dit. Je suis fière de ce que j’ai accompli, peu importe que j’aie 82 ou 87 victoires. »

Le palmarès de Vonn comprend aussi 3 médailles olympiques, dont l’or en descente à Vancouver en 2010, 7 médailles aux Championnats du monde, 4 grands globes de cristal et 16 petits.

« Je ne voulais pas que ma carrière s’arrête à Cortina, a-t-elle ajouté, faisant référence au super-G dont elle n'avait pu rallier l'arrivée. Je voulais une chance de dire adieu à tout le monde. J’ai reçu des tas de messages de mes compétitrices, des entraîneurs et de mes amis qui m’ont soutenue depuis tellement d’années. Ça m’a vraiment réchauffé le cœur et ça rend le processus de la retraite plus supportable. »

Parmi les messages qu’elle a reçus, on notera celui de la grande dame du tennis Billy Jean King.

« Tu es une grande championne qui n’a jamais abandonné », a tweeté King.

Vonn prévoit communiquer avec Stenmark et entend porter un survêtement bleu et jaune, aux couleurs de la Suède, pour son ultime descente.

Quand tout sera fini, ce qui manquera le plus à Vonn sera la fébrilité de dévaler une pente à plus de 120 km/h.