Trois questions à un mois de la saison de l'Impact

Le Canadien va bien, les mondiaux de ski alpin et de ski acrobatique battent leur plein et il va faire -20 degrés en fin de semaine. Parlons soccer.

Personne ne songera à faire enlever ses pneus d’hiver aujourd’hui. N’empêche, l’Impact jouera son premier match dans moins d’un mois.

Au 17e jour de la préparation floridienne du Bleu-blanc-noir, explorons trois thèmes d’intérêt en vue de cette saison, la huitième de l'équipe en MLS.

1. Le calendrier

La ligue tient à ce que ses éliminatoires se déroulent entre les pauses internationales d’octobre et de novembre. Toutes les équipes joueront donc le dernier de leurs 34 matchs le 6 octobre, 15 jours plus tôt qu’en 2018.

Le résultat? Un calendrier comprimé et très, très chargé.

Aussi, l’Impact, dont les périodes occupées de 2018 ont été une séquence de 3 matchs en 8 jours, une autre de 2 en 4 jours et une dernière de 7 en 22 jours, devra-t-il vaincre les obstacles suivants :

3 matchs en 8 jours (début avril)

3 matchs en 9 jours (fin avril)

3 matchs en 8 jours (début mai)

4 matchs en 13 jours (fin mai/début juin)

2 matchs en 4 jours (fin juin)

3 matchs en 8 jours (début juillet)

3 matchs en 8 jours (fin juillet)

3 matchs en 8 jours (fin août)

Et de possibles demi-finales et finale du Championnat canadien pourraient compliquer les choses davantage.

La saison dernière, ces séquences n’ont pas particulièrement souri à Rémi Garde. Son équipe a récolté cinq victoires et a subi deux défaites à domicile, et elle est allée chercher un misérable point en cinq rendez-vous sur la route.

Cette saison, 24 des 36 matchs programmés pour l’instant tombent dans ces périodes essoufflantes, soit 12 à domicile, 10 à l’extérieur et 2 dont le lieu demeure inconnu. C’est donc dire que, pour 16 matchs, l’Impact aura 4 jours de préparation ou moins.

Certes, l’ensemble des équipes devra surmonter ces embûches. Mais pour le onze montréalais, qui voulait déjà renforcer son effectif au-delà des 11 titulaires cet hiver, une utilisation accrue du banc se pose comme un défi considérable.

2. Piatti, Novillo… ensuite?

La saison dernière, les supporteurs savaient à quelles valeurs sûres s’attendre sur les ailes : Nacho Piatti à gauche, Alejandro Silva à droite.

Cette année, en théorie, on peut remplacer le nom de Silva par celui d'Harry Novillo et passer à autre chose. En pratique, ça risque d’être plus compliqué.

Calendrier oblige, Piatti et Novillo auront besoin de repos de temps à autre. Qui prendra la relève?

En 2018, les minutes accordées à d’autres ailiers que Piatti et Silva ont presque toutes été attribuées à un joueur qui vit désormais à Chicago (Raheem Edwards) et à un autre qui négocie son retour au Chili (Jeisson Vargas).

Saphir Taïder a dépanné à gauche, le temps d’une défaite à Toronto. Évacuons-le du calcul.

Mathieu Choinière a réalisé une poignée d’apparitions éclair à gauche. Ce n’est pas son poste de prédilection, mais c’est une option qui a été utilisée mercredi contre Nashville. Daniel Kinumbé, qui a signé avec l’équipe première en novembre, joue comme défenseur gauche en Floride, mais il peut également donner un coup de main sur l’aile.

Après ces deux-là? Il n'est pas évident de trouver la bonne carte à jouer.

Des rumeurs prévoient l’arrivée de l’attaquant nigérian Orji Okwonkwo. Semble-t-il qu’il peut, lui aussi, glisser à gauche de temps à autre. Les ailiers David Choinière et Chris Wehan, sans contrat, sont actuellement avec l’équipe. Et encore là, ça penche beaucoup à gauche.

Peut-être que Kevin Gilmore sait jouer à droite.

3. Le patron de la défense

L’hiver dernier, l’état d’urgence était déclaré dans la défense de l’Impact. Un seul arrière central avait survécu à l’hécatombe.

Et voilà qu’un an plus tard, ce secteur de jeu semble le mieux défini. Victor Cabrera, Rudy Camacho et Zakaria Diallo tiennent le coup dans l’axe, où l’homme à tout faire Jukka Raitala est aussi appelé à jouer cette saison.

Sur les côtés, on peut piger cinq, voire six noms d’un chapeau. Le nouvel international américain Daniel Lovitz aura Kinumbé et, qui sait, peut-être Émile Legault comme concurrents à gauche. Sur l’autre flanc, Bacary Sagna montrera le droit chemin aux jeunes Zachary Brault-Guillard et Clément Bayiha.

Mais l’Impact, cet hiver, a perdu la tête dirigeante de cette défense, Rod Fanni. La semaine dernière, les collègues américains de la MLS le citaient comme rare exemple de joueur défensif embauché grâce à un montant d’allocation ciblé – c’est long, les formulations MLS en français – qui a eu de réelles répercussions sur le jeu de son équipe.

Avec le peu de résonance que l’Impact a dans les médias au sud de la frontière, c’est dire quelle importance on a accordée à Fanni.

Logiquement, le remplaçant prévu de Laurent Ciman comme patron en 2018 devrait prendre la place de Fanni cette année. Mais Zakaria Diallo a raté toute la saison dernière en raison d'une rupture au tendon d’Achille.

Zakaria Diallo s'était entendu avec l'Impact le 20 janvier 2018. Photo : Radio-Canada / Jacques Gingras

Son corps lui permettra-t-il de finalement remplir cette mission? Diallo assure que oui. Il a d’ailleurs joué 90 minutes contre Nashville, en plus de marquer un but. Et la fatigue a gagné ses jambes plutôt que sa tête, a-t-il souligné. C’est de bon augure après une vilaine blessure.

De toute façon, le premier mois du calendrier, avec quatre matchs à peine, l’aidera à faire officiellement connaissance avec la MLS en douceur.

Il devra toutefois prendre ses aises rapidement. L’histoire récente de la MLS nous indique qu’une équipe championne a besoin d’un arrière central dominant qui dirige les opérations. On parle d'un Michael Parkhurst, d'un Drew Moor, d'un Chad Marshall. L’Impact n’est probablement pas à un seul Marshall de la Coupe MLS, mais ça ne pourra pas nuire.