Après son père Nicolas, Miha Fontaine goûte à son tour aux mondiaux

« Je n’aurais jamais pensé faire ça cette année », avoue bien candidement le jeune skieur en entrevue téléphonique à Radio-Canada Sports. Et pour cause. On ne peut apprécier que quatre résultats, tous enregistrés cette saison, dans sa fiche biographique sur le site de la Fédération internationale de ski (FIS).

Il a gagné une épreuve du circuit nord-américain le 1er février au centre Le Relais, à Lac-Beauport. C’est ainsi qu’il a obtenu sa place au sein de la maigre délégation canadienne en sauts aux Championnats du monde.

Je suis vraiment content, et j’essaie de ne pas trop me mettre de pression. En même temps, juste de le vivre, être ici à Deer Valley, dans la poudreuse, d’être autour de la compétition, c’est vraiment le fun. Miha Fontaine, skieur acrobatique en sauts

Bien au fait de la carrière de son père, Miha Fontaine souhaite profiter de sa présence hâtive aux mondiaux pour gagner en expérience. « Juste d’avoir l’accréditation sur laquelle c’est marqué ''athlète'' et ''Championnats du monde'', c’est le fun. On dirait que je fais un peu plus partie des grands [du circuit] de la Coupe du monde. »

Encore très jeune, Miha est bien conscient de ce qu’il est en mesure de réaliser à ses premiers pas chez les seniors. Il ne possède que de doubles sauts périlleux comme armes pour rivaliser avec les meilleurs, pour qui les triples sauts sont monnaie courante. L’objectif est simple.

« C’est de faire mon meilleur full-full, donc un double périlleux arrière avec double vrille, affirme-t-il. C’est de le faire, de bien l’atterrir et d’obtenir le plus haut pointage avec le saut. »

« On dirait que vu que j’ai un moins haut degré de difficulté que les autres, donc un peu moins de chances, ça m’enlève du stress, ajoute le jeune skieur. Je vais juste être là pour m’amuser et faire de mon mieux. »

Sur la route comme à la maison

Miha Fontaine est inscrit à l’épreuve par équipe avec Catrine Lavallée et Félix Cormier-Boucher, des coéquipiers qu’il côtoie depuis longtemps malgré l’écart d’âge. Dans le cas de Lavallée, 23 ans, elle n’a pas été une mentore seulement sur la neige.

Ça fait depuis que je suis tout petit que je les vois tout le temps. Catrine me gardait quand j’avais 7 ans. Donc, d’être là avec eux, c’est le fun vu que je les connais. On n’est pas une grosse équipe, mais au moins on se tient toujours ensemble et on se soutient. Miha Fontaine

La présence de son père à ses côtés comme entraîneur rend l’expérience moins intimidante. « On dirait que je suis encore à la maison, mais c’est juste que l’environnement ici est différent. Vu que mon père est là, ce n’est pas trop dépaysant. »

L’instant présent

On sent au bout du fil que Nicolas Fontaine compte bien lui aussi s’imprégner de cette occasion unique qu’il partage avec son garçon. Il avoue ne pas avoir suffisamment profité de ces moments privilégiés à titre d’athlète.

« J’essaie tout le temps de faire en sorte qu’on profite un peu du voyage aussi parce que, quand tu finis ta carrière, c’est bien beau les compétitions, mais les souvenirs, ce que tu as fait… C’est ce que j’ai dit [à Miha] : "Imprègne-toi de ce qui est ici en ce moment." »

Nicolas Fontaine est bien placé pour conseiller son fils, comme le démontre sa longue feuille de route : 36 médailles en Coupe du monde, dont 13 d’or, une médaille d’argent olympique en démonstration à Albertville, en 1992, et un titre de champion du monde en 1997.

Ce qui est le fun à 15 ans, c’est qu’il est capable de vivre ça, mais c’est du bagage qu’il va garder le restant de sa carrière. Moi, c’est peut-être ce que j’ai eu de la difficulté à faire vers la fin. Quand j’arrivais aux Jeux olympiques, on dirait qu’il fallait que je saute à 120 %. Il fallait toujours que je saute meilleur que ce que j’étais et ça me mettait un peu trop de pression. Donc moi, de l’avoir vécu, je peux maintenant dire aux athlètes de rester dans le moment présent. Faites ce que vous avez à faire à l’entraînement et vous allez faire la même chose en compétition. J’ai l’impression que mon expérience va pouvoir l’aider à ce niveau-là. Nicolas Fontaine

Pour faire tomber le stress, le père et le fils ont profité de leur journée de repos, mercredi, pour skier sur l’épais tapis blanc laissé par les importantes chutes de neige des derniers jours en Utah. L’ancien membre du Québec Air Force avait cependant une surprise pour Miha, qui participe aussi à des compétitions de bosses sur la scène provinciale.

« J’ai un de mes amis ici qui s’occupe de la compétition, raconte-t-il. Pour enlever un peu de poudreuse dans la piste de bosses, il voulait que les gens skient la piste avant l’entraînement des athlètes, donc on s’en va directement skier les bosses de la piste des Championnats du monde […] C’est une méchante belle opportunité [pour Miha]. Il va pouvoir dire au monde qu’il a skié la piste des Championnats du monde. »

Il faut que jeunesse se passe

De l’aveu même de Miha Fontaine, tout s’est accéléré dans la dernière semaine. Pourtant, son père n’apportera aucune modification aux plans déjà élaborés pour son fils. Pas question de revoir l’échéancier malgré la présence de Miha au Colorado.

« L’objectif, c’est de ne pas aller plus vite, affirme Nicolas Fontaine. Le fait d’être venu aux Championnats du monde à 15 ans, ça lui donne beaucoup confiance en ces moyens. Eh oui, il va être capable de monter à des sauts plus élevés. L’objectif était de monter avec l’équipe canadienne peut-être d’ici trois ans. Ça ne change pas, même si cette année, il a fait tous les standards pour l’équipe canadienne. C’est un jeune de 15 ans pareil, il faut qu’il finisse son secondaire et qu’il vive sa vie de jeune aussi. »

L’homme de 48 ans est d’ailleurs tiraillé entre son rôle de père et celui d’entraîneur. Les récents événements le forcent à changer de chapeaux régulièrement.

En tant que père, c’était plus le avant de s’en venir ici qui faisait que j’étais un peu plus stressé, fier et tout ça. Là, aujourd’hui, je suis en mode travail, et probablement que ça va retomber en mode fierté après les Championnats du monde, quand on va repartir. On va se dire : "Wow, ç’a été le fun et je suis fier de mon fils de s’être rendu là à son âge." Nicolas Fontaine

Les choses évoluent rapidement dans le monde du sport, et l’escale de Miha Fontaine à Deer Valley en est la preuve. Nicolas, pourtant à la retraite depuis 2003, pourrait aussi voir son statut changer au fil des succès de son fils. Lorsqu’on demande à ce dernier de nommer son idole, la réponse est éloquente : « Mon père, pour le moment… »