L'Impact clôt le premier volet de son camp par une victoire

Zakaria Diallo a ouvert la marque à la 71e minute. Le défenseur de l'Impacct a d'abord récupéré le ballon à la ligne médiane, a ensuite éliminé un défenseur adverse et a couru au cœur du milieu de terrain de Nashville sans pression. Son tir de loin, bas et puissant, a trompé la vigilance du gardien Connor Sparrow à sa droite.

Les Montréalais ont doublé leur avance à la 80e minute, lorsque Ken Krolicki, sur le flanc droit, a centré en flèche pour Harry Novillo à gauche dans la surface. Il a amorti la passe de la poitrine et a repris le ballon en demi-volée, battant encore une fois le portier à sa droite.

« Le groupe était plus fatigué, mais l'essentiel est qu'on termine bien ce stage, a dit Novillo. Sur le plan personnel, je suis très content de ce premier but, car c'est mieux de le mettre rapidement. C'est bien pour la confiance. On va continuer à travailler et ça s'annonce bien pour l'avenir. »

« Il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ces 90 minutes, a estimé l'entraîneur-chef de l'Impact, Rémi Garde. C'est toujours mieux de pouvoir continuer à travailler en gagnant. Après, dans le contenu, nous avons prolongé ce que nous avons vu dans les entraînements, collectivement et individuellement. »

Le Bleu-blanc-noir sera de retour à Montréal dès jeudi et donnera le coup d'envoi à sa saison 2019 en présence de ses Membres et supporteurs, vendredi soir, profitant de l'occasion pour dévoiler son tout nouveau maillot primaire.

Par la suite, l'Impact reprendra la direction de la Floride pour la deuxième portion de son camp d'entraînement, basé cette fois à Saint Petersburg. Au Al Lang Stadium, domicile des Rowdies de Tampa Bay, les Montréalais feront face à l'Union de Philadelphia le samedi 16 février, aux Rowdies le mercredi 20 février, et au D.C. United le samedi 23 février.

L'équipe amorcera ensuite son calendrier contre les Earthquakes à San José le samedi 2 mars. L'Impact de Montréal jouera son premier match à domicile, au Stade Saputo, le samedi 13 avril, contre le Columbus Crew SC.