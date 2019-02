André Boudrias, ancien DG adjoint du Canadien, s'éteint

L'ancien joueur et directeur général adjoint du Canadien de Montréal André Boudrias est mort mardi à Whistler, en Colombie-Britannique, annonce l'équipe. Il avait 75 ans.

André Boudrias a disputé les 7 premiers matchs de sa carrière de joueur avec le CH de 1963 à 1967. Il en a joué 655 autres dans la Ligue nationale avec les North Stars du Minnesota, les Blackhawks de Chicago, les Blues de Saint Louis et les Canucks de Vancouver.

C’est avec les Canucks, de 1970 à 1976, qu’il a connu ses meilleurs moments, avec trois saisons de plus de 35 buts et 70 points. Dans leur maillot, il a amassé 388 de ses 491 points dans la LNH.

Il a conclu sa carrière de joueur avec les Nordiques de Québec dans l’Association mondiale de hockey (AMH), de 1976 à 1978, et s’est ensuite joint au Tricolore comme dépisteur.

Il a ensuite été nommé directeur général adjoint, poste qu’il a occupé pendant 12 ans, avec deux Coupes Stanley (1986 et 1993) à la clé.

En 1994, il s’est joint à l’organisation des Devils du New Jersey à titre de dépisteur et a aidé l’équipe à remporter ses trois premières Coupes Stanley en 1995, 2000 et 2003. Il a été à l’emploi de cette organisation pendant 20 ans.