Les Predators font l’acquisition de Bryan Boyle et de Cody McLeod

Les Predators de Nashville ont cédé mercredi un choix de 2e tour au prochain repêchage aux Devils du New Jersey pour obtenir Brian Boyle, avant de rapatrier Cody McLeod.

Boyle, attaquant format géant de 2,01 m (6 pi 6 po) et 111 kg (245 lb), a 19 points, dont 13 buts, en 47 matchs cette saison.

Le vétéran de 34 ans a récolté 211 points en 740 matchs depuis le début de sa carrière. Il a participé à deux finales de suite de la Coupe Stanley, en 2014 avec les Rangers de New York et en 2015 avec le Lightning de Tampa Bay, qu’il a perdues, et a 111 matchs d’expérience en séries.

Il a remporté en 2017 le trophée Bill-Masterton, remis au joueur ayant démontré le plus de persévérance, après avoir gagné son combat contre la leucémie.

McLeod, 34 ans lui aussi, a joué pour les Predators pendant deux saisons avant d’être cédé aux Rangers en 2017-2018. Il a un but en 31 matchs cette saison.

Pour faire son acquisition, les Preds ont donné un choix de 7e tour aux Blue Shirts en 2020.

Les équipes de la LNH ont jusqu'à 15 h le 25 février pour boucler des échanges.