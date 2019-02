Blessée au dos, Naomi Osaka se retire du tournoi de Doha

« Je suis navrée de devoir me retirer à Doha cette année, alors que j’étais impatiente d’y jouer et d’y retrouver mes supporteurs, a confirmé la première joueuse mondiale dans un communiqué. Je souhaite à tous une bonne semaine et j’espère vous y voir l’an prochain. »

La championne des Internationaux d’Australie est à nouveau ralentie par les blessures. En 2018, la Japonaise de 21 ans avait raté deux tournois, dont les finales de la WTA, à Singapour, en octobre, grand rendez-vous de fin de saison.

Doha était le premier tournoi d’Osaka depuis sa victoire à Melbourne.

La Roumaine Simona Halep, 3e raquette mondiale, sera la joueuse la mieux classée du tableau principal. Le premier tour débutera le 11 février.