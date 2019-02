La science-fiction, en direct de Seattle

Selon le Larousse, la science-fiction est un « genre littéraire et cinématographique qui invente des mondes, des sociétés et des êtres situés dans des espaces-temps fictifs (souvent futurs), impliquant des sciences, des technologies et des situations radicalement différentes ». La semaine dernière, après avoir lu une nouvelle émanant de Seattle, je me suis demandé s'il s'agissait d'un texte de science-fiction.