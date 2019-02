Dominik Paris succède à Erik Guay en remportant le super-G des mondiaux

Âgé de 29 ans, l'athlète italien obtient son premier titre mondial, lui qui avait remporté la médaille d'argent en descente il y a six ans à Schladming en Autriche.

Paris succède à Erik Guay, qui avait remporté le titre mondial en 2017 de cette discipline d'instinct du aki alpin.

Dominik Paris a franchi la ligne d'arrivée après 1 min 24 sec 20 d'efforts. Dans un style typiquement italien, il s'est permis quelques écarts en bas de parcours.

Il a devancé le Français Johan Clarey et l'Autrichien Vincent Kriechmayr, qui ont terminé à égalité à neuf centièmes du skieur italien, et qui recevront chacun une médaille d'argent.

L'Italien Christof Innerhofer hérite de la médaille de bronze (1:24,55).

Paris s'élançait avec le dossard no 3, et était parmi les favoris de la course. Il avait gagné le super-G de Bormio (Italie) à la fin de décembre. Il avait terminé troisième à Beaver Creek (Colorado) et à Kitzbühel (Autriche).

« C'est vraiment une saison magique », a réagi Paris.

« J'y suis allé à fond, et j'ai dû faire quelques corrections (de trajectoire) en bas de la pente, a-t-il précisé. Je ne savais pas si ce serait suffisant. »

Le Canadien Benjamin Thomsen a fini 17e, à 93 centièmes de Paris. Thomsen a conclu son effort juste derrière le Norvégien Aksel Lund Svindal, qui a terminé loin du podium, à la 16e place (+ 0.92).

« Il se trouve que c'était plus dur que je le pensais, a admis Svindal. Je me sens bien physiquement, et je me sens prêt pour la descente. »

Brodie Seger a fini 27e (+ 1.85), James Crawford 37e (+ 3.93).

Dustin Cook n'a pas complété le parcours ni l'Autrichien Matthias Mayer d'ailleurs, champion olympique de la discipline, qui a raté une porte alors qu'il était au contact des meilleurs aux deux tiers du parcours.