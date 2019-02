Tomas Tatar absent contre les Ducks

Tomas Tatar a raté le rendez-vous entre le Canadien et les Ducks d'Anaheim, mardi soir au Centre Bell

Le Slovaque âgé de 28 ans n'était pas de l'entraînement matinal de la formation montréalaise en raison d'un virus. Il a effectué quelques tours de patinoire pendant la séance d'échauffement avant le match en début de soirée, mais est rentré au vestiaire avant ses coéquipiers.

Tatar avait récolté deux buts et quatre aides à ses six dernières rencontres. En 53 matchs cette saison, il a amassé 16 buts et 23 aides.

Matthew Peca l'avait remplaçait en matinée au sein d'un trio complété par Max Domi et Charles Hudon. Pour sa part, Artturi Lehkonen avait pris la place de Tatar au sein de la première unité en avantage numérique.

Le Canadien est aussi privé de Paul Byron, qui sera absent même s'il n'a finalement pas subi de fracture à l'avant-bras gauche.

Kenny Agostino et Michael Chaput sont de retour au jeu à la gauche de Nicolas Deslauriers au sein du quatrième trio. Agostino avait été laissé de côté lors des trois dernières rencontres du Tricolore et Chaput, les deux dernières.

Carey Price sera devant le filet du Canadien (29-18-6), qui présente un dossier de 6-1-1 à ses huit derniers matchs.

Les Ducks (21-23-9) ont inscrit seulement deux victoires à leurs 18 dernières rencontres (2-12-4). Ils ont également perdu leurs quatre derniers matchs par un pointage combiné de 23-5.