Tous les Canadiens s'arrêtent en qualifications au slalom en parallèle des mondiaux

Dans des conditions météo très difficiles à Park City, en Utah, Darren Gardner, Jasey-Jay Anderson, Sébastien Beaulieu et Arnaud Gaudet n'ont pas réussi à franchir les qualifications du slalom en parallèle aux Championnats du monde de surf des neiges. Chez les femmes, les quatre Canadiennes inscrites se sont aussi arrêtées en qualifications.

L'Ontarien Darren Gardner a été le meilleur Canadien avec une 17e place. Il a raté les huitièmes de finale par 37 centièmes de seconde.

Le Russe Dmitry Loginov a décroché sa deuxième médaille d'or en deux jours. Il a devancé l'Italien Roland Fischnaller et l'Allemand Stefan Baumeister.

Anderson a terminé 23e et Gaudet 37e, tandis que Beaulieu n’a pas été en mesure de compléter le parcours.

« De la première porte à la deuxième, j’ai fait un dérapé-coupé pour me placer sur la ligne haute et l’arrière de ma planche a accroché un trou. Ç’a stoppé mon virage et la direction que j’étais en train de créer », a expliqué Beaulieu.

« Les conditions météorologiques étaient tout simplement horribles. Il y avait beaucoup de neige. Si tu restais debout, tu faisais les finales. Les Autrichiens ont même essayé de faire annuler la course. Personnellement, c’est les pires conditions que j’aie vues. »

Beaulieu était déçu que les conditions aient empêché les athlètes de compétitionner à leur plein potentiel. « Ce sont les mêmes conditions pour tout le monde, mais ça ne met vraiment pas nos habiletés en valeur. C’est vraiment du mauvais temps. Nous avons juste l’air de nous battre contre la piste. D’autres épreuves, comme celle du Big Air, ont été annulées, ça démontre juste à quel point il ne fait pas beau! » a-t-il dit.

« Ça va super bien dernièrement et la piste aurait été bonne pour moi! Je pensais bien faire, spécialement aujourd'hui, car mon slalom est vraiment fort dernièrement. C'est vraiment dommage », a poursuivi le Sherbrookois qui avait comme objectif de terminer parmi les huit premiers, ce qui lui aurait permis de recevoir son brevet de Sport Canada et d'avoir une sécurité financière pour deux autres années.

Beaulieu demeure confiant pour les six derniers départs en Coupe du monde de la saison. Il sait qu’il est en bonne forme pour faire un bon résultat et ainsi, conserver son financement gouvernemental pour au moins une autre année. « Si je finis dans le premier tiers de compétiteurs une seule fois à ces six départs restants, je devrais garder mon brevet. »

Chez les femmes, aucune des quatre Canadiennes, Kaylie Buck (22e), Megan Farrell (23e), Jennifer Hawkrigg (32e) et Katrina Gerencser (disqualifiée), n'a pu se classer parmi les 16 premières et accéder aux huitièmes de finale.

La Suisse Julie Zogg a récolté l'or devant l'Ukrainienne Annamari Dancha et l'Allemande Ramona Theresia Hofmeister.