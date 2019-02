Bay, Dempster, Thomson et Ash au Temple de la renommée du baseball canadien

Le frappeur de puissance Jason Bay, le lanceur Ryan Dempster, l'entraîneur Rob Thomson et le directeur général Gord Ash seront admis au Temple de la renommée du baseball canadien.

Les quatre membres de la cohorte 2019 comptent huit bagues de la Série mondiale, cinq sélections au match des étoiles et quatre prix Tip-O'Neill, remis annuellement au joueur canadien qui a réalisé des performances individuelles éclatantes tout en contribuant aux succès de son équipe.

Âgé de 40 ans, Bay a représenté sa ville natale de Trail, en Colombie-Britannique, aux Séries mondiales des Petites Ligues, en 1990. Il a ensuite disputé deux saisons à l'Université Gonzaga, avant d'être repêché au 22e tour par les Expos de Montréal en 2000. Le voltigeur a joué pour les Padres de San Diego, les Pirates de Pittsburgh, les Red Sox de Boston, les Mets de New York et les Mariners de Seattle.

En 2004, il a maintenu une moyenne au bâton de ,282 avec 26 circuits en 120 matchs avec les Pirates, devenant l'unique Canadien à être nommé recrue par excellence dans la Nationale. Il a disputé 11 saisons dans le baseball majeur.

Dempster, un Britano-Colombien de 41 ans, a lancé dans deux mondiaux juniors avant d'être sélectionné par les Rangers du Texas au repêchage de 1995. Le droitier, qui a joué pour cinq formations, a été sélectionné pour deux matchs des étoiles et remporté la Série mondiale avec les Red Sox en 2013.

Thomson, de Corunna, en Ontario, a participé aux Jeux olympiques de 1984, puis a été sélectionné au 32e tour l'année suivante par les Tigers de Détroit.

Le receveur et troisième-but s'est tourné vers le métier d'entraîneur en 1988. Il a commencé cette nouvelle carrière en passant deux campagnes dans le réseau de filiales des Tigers, avant de se joindre aux Yankees de New York en 1990. Au cours des 28 années suivantes, il est devenu l'un des instructeurs les plus respectés des ligues majeures de baseball. En 2017, il a été embauché comme adjoint au gérant Pete Mackanin. Il est demeuré en poste lors de l’entrée en poste de Gabe Kapler l'an dernier.

Ash, de Toronto, a commencé sa carrière avec les Blue Jays à la billetterie, en 1978. Il a occupé plusieurs postes à plusieurs niveaux au sein de l'organisation avant d'en devenir le directeur général, de 1995 à 2001.

Ensuite embauché par les Brewers de Milwaukee, il a passé les 12 saisons suivantes comme directeur général adjoint. Depuis 2015, il est leur vice-président aux projets baseball.