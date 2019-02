Cinq ans de plus et le gros lot pour Auston Matthews avec les Maple Leafs

L’entente, d’une valeur totale de 58,17 millions, lie le premier choix du repêchage de 2016 aux Leafs jusqu’à la fin de la saison 2023-2024.

Matthews, 21 ans, écoule cette saison la dernière année de son contrat de recrue. Il a 46 points, dont 23 buts, en 38 matchs.

L’Américain a inscrit 97 buts et 81 passes en 182 matchs depuis le début de sa carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

Il a remporté en 2017 le trophée Calder remis à la recrue de l’année, grâce à une saison de 40 buts et 29 aides, qu’il a lancée avec une performance de quatre buts à son tout premier match dans le circuit Bettman.

Matthews a participé au match des étoiles à chacune de ses trois premières saisons dans la LNH.

Sur la scène internationale, il a récolté 9 points avec la formation américaine au Championnat du monde en 2016, quelques mois après avoir décroché le bronze au mondial junior, tournoi auquel il a aussi participé en 2015.

Il était également de l’équipe nord-américaine, composée de joueurs de moins de 23 ans, à la Coupe du monde de 2016. Il avait réussi deux buts et une aide en trois matchs.

La liste de Kyle Dubas

Maintenant que le dossier Auston Matthews est réglé, le directeur général Kyle Dubas doit s’attaquer à celui d’un autre attaquant vedette, Michell Marner, qui pourrait devenir joueur autonome avec compensation le 1er juillet, à la fin de son contrat d’entrée.

À la demande de l’agent du joueur, les négociations ont été mises sur la glace jusqu’à la fin de la saison.

Marner, 21 ans, mène les Leafs avec 63 points cette saison.

L’équipe s’est entendue en décembre avec un autre membre de son noyau à l’attaque, William Nylander, sur un contrat de 6 ans d’une valeur annuelle moyenne de 6,9 millions.

Et à l’ouverture du marché des joueurs autonomes l’été dernier, elle a réalisé la plus grosse prise : John Tavares. L'ancien des Islanders de New York a signé son nom au bas d'un contrat de 7 ans d'une valeur de 77 millions.