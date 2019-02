Les Maple Leafs clouent le bec aux Ducks

Andreas Johnsson a marqué deux buts et conclu la soirée avec quatre points, tandis Jake Muzzin a inscrit son premier filet avec les Leafs en plus de récolté deux mentions d'aide.

William Nylander et John Tavares, avec un but et une mention d'assistance chacun, ainsi que Connor Brown ont aussi noirci la feuille de pointage pour les Maple Leafs (32-17-3), qui ont signé une troisième victoire de suite au Scotiabank Arena après y avoir encaissé six défaites à leurs sept rencontres précédentes.

Frederik Andersen a repoussé 24 tirs devant le filet des Leafs.

Rickard Rakell a riposté pour les Ducks (21-23-9). John Gibson a effectué 30 arrêts avant d'être remplacé par son auxiliaire Chad Johnson, à la suite du cinquième filet des Torontois.

Les Ducks, qui accusaient un recul de 0-6 après la première période du match remporté par les Jets de Winnipeg samedi, ont essuyé un quatrième revers de suite. Ils n'ont que deux victoires à leurs 18 dernières rencontres.

La formation californienne affrontera le Canadien mardi soir, au Centre Bell.