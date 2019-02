Anderson termine 9e au slalom géant en parallèle des mondiaux

Après avoir terminé troisième des qualifications, Anderson a été éliminé en huitièmes de finale par le Suisse Dario Caviezel qui l'a devancé par cinq centièmes de seconde.

« C’est un peu triste, mais j’ai fait de petites erreurs et je n’ai que moi à blâmer. J’ai eu quelques petits accrochages en rapport avec ma ligne », a expliqué le Québécois qui s’est trouvé très compétitif sur sa planche. « Je crois que j’avais plus de momentum que mon adversaire en fin de course, mais ç’a freiné comme du papier sablé. J’aurais dû mieux suivre la musique du parcours. »

« Il y a quand même de belles choses dans ma journée. Beaucoup de positif », a estimé Anderson. Troisième des qualifications, le Québécois n'a été devancé que par les éventuels médaillés d’or et d’argent Dmitry Loginov (Russie) et Tim Mastnak (Slovénie).

« Je ne m’attendais pas à ça en qualifications. Je visais le top 8, quelque chose de confortable et solide, mais troisième c’est vraiment bon. Ça m’a pris du temps à me réchauffer et à me roder à l’entraînement. Dès la qualification, c’était mieux, mais ce n’était pas complet. Il reste encore des choses à aller chercher. »

Anderson, qui a fini 17e et 35e à ses deux seuls départs en Coupe du monde cette saison, a fait sa préparation pour les mondiaux à la maison, à Mont-Tremblant. « Avec les conditions météorologiques au Québec, c’était difficile d’être confortable et constant dans les entraînements. L’équipement réagit différemment ici [à Park City] dans un endroit tempéré », a-t-il souligné.

Sébastien Beaulieu et Arnaud Gaudet ont terminé en 27e et 28e places, tandis que le dernier Canadien en lice, Darren Gardner, a conclu au 34e rang.

Le nouveau champion du monde Loginov a profité de la chute de Mastnak en finale. En huitièmes de finale, Loginov avait mis fin au parcours du tenant du titre, l'Autrichien Andreas Prommegger. Un autre Russe, Vic Wild, a complété le podium.

Chez les dames, l'Allemande Selina Joerg, 31 ans, a été couronnée après la disqualification de la Russe Natalia Soboleva en finale. La Suisse Ladina Jenny a épinglé le bronze.

Les quatre Canadiennes, Megan Farrell (20e), Katrina Gerencser (22e), Kaylie Buck (23e) et Jennifer Hawkrigg (28e), n'ont pas franchi les qualifications.