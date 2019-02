Les Alouettes et Martin Bédard s'entendent pour une onzième saison

Bédard, 1,90 m et 108,4 kg (6 pi 3 po et 239 lb), amorcera ainsi une onzième saison à Montréal, lui qui a disputé 163 matchs dans la LCF.

L'athlète originaire de Québec a récolté 64 plaqués sur les unités spéciales au cours de sa carrière. Âgé de 34 ans, l'ancien des Huskies de l'Université du Connecticut a aidé les Alouettes à soulever la Coupe Grey en 2009 et en 2010.

Repêché au deuxième tour (14e au total) lors de la séance de 2009, Bédard s'est avéré l'un des spécialistes des longues remises les plus constants de la LCF au cours de la dernière décennie.

« Martin effectue non seulement un travail de précision sous une pression constante, mais il est également excellent dans sa couverture, a déclaré le directeur général des Alouettes Kavis Reed. De plus, Martin est le type de joueur que tout le monde veut avoir dans son vestiaire, tellement il a à cœur son équipe et ses coéquipiers. »