Le CH dans l’attente des Ducks et de nouvelles de l’état de santé de Paul Byron

« Il doit encore subir des examens, mais ce n’est pas son épaule pour ceux qui se le demandent, a expliqué l'entraîneur-chef. On attend encore le diagnostic. »

Julien ne l’a pas dit ouvertement, mais il est presque acquis que Byron ne sera pas sur la patinoire mardi soir pour affronter les Ducks d'Anaheim. Si tel est le cas, il s’agirait d’une 18e absence pour Byron en 54 matchs cette saison.

Que disent les chiffres au sujet de son importance au sein de l’équipe? Qu'il est un rouage important.

Avec Paul Byron dans sa formation, le Tricolore présente une fiche de 22-11-3, pour un taux d’efficacité de ,652. Lorsque le rapide patineur s’absente, ce taux chute à ,500 pour un dossier de 7-7-3.

« Il a récemment été suspendu trois matchs et on a quand même réussi à en gagner deux, a répondu l’entraîneur montréalais. On a réussi à se débrouiller et on va essayer de faire de même s’il doit s’absenter de nouveau. »

En 36 matchs cette saison, Byron a inscrit 10 buts et 9 aides en plus de présenter un différentiel de +9. Son apport à l’équipe se fait à la fois remarquer sur la glace et dans le vestiaire.

« C’est un gars très sérieux et intense. Quand il vient à l’aréna, c’est pour travailler, a expliqué Claude Julien. Il est respecté de tout le monde, car il respecte les consignes et exigences des entraîneurs. Sur la glace, il peut déstabiliser ses adversaires avec sa vitesse, un peu comme le fait Connor McDavid.

Paul a de la vitesse, mais aussi de l’acharnement. Il joue comme un géant dans le trafic et ne se laisse pas marcher sur les pieds. Ça inspire le reste de l’équipe. Si lui peut jouer comme ça, toute l’équipe peut le faire. Claude Julien au sujet de Paul Byron

Poursuivre sur la lancée à domicile

Après une récolte de trois points sur quatre en deux jours, la majorité des joueurs du CH ont préféré ne pas poser le pied sur la glace du complexe d’entraînement à Brossard.

Même si l’équipe sort d’une pause d’une semaine, elle se retrouve quand même au coeur d’une séquence de cinq matchs en huit jours. Les exercices sur la glace ont fait place au travail dans le gymnase et à une séance d’étude vidéo.

« On ne s’est pas entraîné, mais on a trouvé une façon de s’améliorer, a expliqué Julien. Je crois que notre équipe peut s’améliorer sur bien des aspects et c’est notre objectif d’ici la fin de la saison. On trouve des moyens de gagner, mais on ne doit pas simplement se satisfaire des victoires. »

Et les séances vidéo sont toujours moins éprouvantes lors des lendemains de victoire.

« On a vu de belles choses même s’il y a des correctifs à apporter, a confié Nicolas Deslauriers. Nous sommes contents de notre fin de semaine, mais pas complètement satisfaits. L’équipe peut mieux jouer encore. »

Le Canadien a une grosse semaine qui l’attend. Il recevra les puissants Jets de Winnipeg jeudi et les Maple Leafs de Toronto samedi. D’ici là, les Ducks s’arrêteront au Centre Bell mardi.

Les Californiens en arrachent par les temps qui courent avec une mince récolte de 2 victoires à leurs 10 derniers matchs. Leur attaque est avant-dernière parmi toutes les équipes de la LNH avec une production de 120 buts en 52 matchs.

Reste qu’Anaheim, c’est du costaud pour le CH.

Ils forment une équipe lourde et frappent fort, mais c’est le genre de matchs que j’aime bien. Ça frappe et je vais essayer de contribuer. Il faut quand même utiliser notre vitesse, c’est notre principal atout. Nicolas Deslauriers

Shaw attend toujours le feu vert

Si Paul Byron s’absente mardi, il est loin d’être acquis qu’Andrew Shaw le remplacera dans la formation. Le fougueux ailier droit n’a pas encore reçu le feu vert des médecins pour revenir au jeu.

Il était sur la glace lundi matin, mais il estime qu’il a peut-être encore besoin de temps pour se remettre entièrement de la blessure au cou qui le tient à l'écart du jeu depuis le début du mois de janvier.

« Je me sens bien, mais j’ai encore besoin de quelques entraînements, a expliqué Shaw dans le vestiaire. Je veux être sûr d’être vraiment prêt à y aller. J’ai encore un peu de travail pour retrouver mon synchronisme. »

Il a conclu son bref point de presse en rappelant qu’il était soumis aux décisions de l’équipe médicale.