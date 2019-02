Tippler la plus rapide à l'entraînement de la descente des mondiaux, Gagnon 16e

Dans cet entraînement disputé par une température de moins 10 degrés Celsius, Tippler a été la seule skieuse à descendre sous les 90 secondes. Elle a enregistré un chrono de 1 min 29 s 95/100.

La skieuse autrichienne a devancé la Suissesse Corinne Suter (+0,38), la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie (+0,44) et trois autres Autrichiennes, Nicole Schmidhofer (+0,80), Stephanie Venier (+1,03) et Ramona Siebenhofer (+1,07).

Partie avec le dossard no 1, Lindsey Vonn a plus effectué une reconnaissance qu'un véritable entraînement, pour prendre ses marques en vue du super-G de mardi. L'Américaine s'est relevée avant la dernière porte, et a bouclé le parcours en 1:31,39.

« Aujourd'hui, j'essayais seulement d'avoir une première impression du parcours, et je ne cherchais pas à être rapide, a expliqué Vonn dans l'aire d'arrivée.

« Dans l'ensemble donc, tout a bien été. C'était solide. C'était difficile de partir avec le dossard no 1. Je n'avais pas vraiment la bonne ligne, mais mes genoux tiennent le coup, a-t-elle précisé. Alors j'ai hâte à demain, et on verra ce qui se passera. »

Lindsey Vonn à l'entraînement des mondiaux d'Are en Suède Photo : Getty Images / FABRICE COFFRINI

Vonn a annoncé qu'elle était inscrite à deux courses de ces mondiaux, le super-G de mardi et la descente de dimanche, et que ce seront les deux dernières courses de sa carrière.

L'Américaine Mikaela Shiffrin n'a pas participé à ce premier entraînement qui sert aussi de repérage pour le super-G et le combiné alpin de vendredi (descente et slalom).

La chute de Ledecka

La Tchèque Ester Ledecka, championne olympique en titre du super-G, n'a pas complété le parcours.

Elle a chuté à la réception d'un saut en haut du parcours. Elle n'a pas été blessée.

« L'an dernier, le départ était donné sous la cassure, donc je ne savais pas à quoi m'attendre. Les filles passaient sans problème, mais moi, je n'ai pas bien négocié le saut. J'ai été idiote d'aller aussi vite », a admis Ledecka.

Rappelons que la planchiste a privilégié les mondiaux de ski alpin plutôt que les mondiaux de ski acro, et elle espère faire le doublé Jeux olympiques - Championnats du monde en super-G.

Chez les autres Canadiennes inscrites: Valérie Grenier a fini 35e (+ 2,73), et Roni Remme ne s'est pas présentée à la tente de départ de l'entraînement.

Une deuxième séance d'entraînement pour la descente dames aura lieu mercredi 6 février.

Shiffrin fait l'impasse sur la descente

Shiffrin a pris la décision de ne pas participer à la descente des Championnats du monde, prévue dimanche.

La skieuse américaine de 23 ans a choisi de concentrer ses efforts sur le super-G, prévu mardi, et rendra une décision sur sa participation au combiné après cette première épreuve.

Spécialiste du slalom, Shiffrin participe de plus en plus fréquemment aux épreuves de vitesse.

Mikaela Shiffrin Photo : Getty Images / Christophe Pallot/Agence Zoom

Elle a gagné les trois super-G auxquels elle a pris part cette saison (Lake Louise, Saint Moritz et Cortina d'Ampezzo).

En plus de ses trois victoires en super-G, Shiffrin en a ajouté six en slalom, trois en slalom géant et un en slalom parallèle pour porter son total à 53 au cours de sa carrière en Coupe du monde.

La skieuse américaine est championne du monde en titre du slalom.

Radio-Canada Sports diffuse les Championnats du monde de ski alpin 2019 d'Are en Suède.

Retrouvez l'horaire des webdiffusions sur le site du service des sports: