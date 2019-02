Matti Nykanen, l'aigle de Calgary, est mort

Diabétique, Nykanen est mort dans la nuit de dimanche à lundi, a précisé la FIS. On ne connaît pas encore la cause du décès.

Ce médaillé d'or et d'argent aux Jeux olympiques de 1984, à Sarajevo, est entré dans l'histoire quatre ans plus tard à Calgary. Il avait remporté les épreuves des petit et grand tremplins et la compétition par équipe.

Il compte ainsi 5 médailles olympiques, dont 4 en or, et 6 titres de champion du monde ainsi que 46 victoires en Coupe du monde. Il a reçu à quatre reprises le globe de cristal.

Adulé à l'apogée de sa carrière en Finlande, où le saut à ski est aussi populaire que le hockey sur glace, Matti Nykanen a perdu pied en quittant le sport. Il a ruiné sa santé et dilapidé sa fortune dans des nuits d'ivresse et de violence qui l'ont conduit en prison à deux reprises.

À court d'argent, il a vendu ses médailles.

En 2004, il avait été condamné à deux ans et deux mois de prison pour tentative de meurtre sur un ami qu'il a poignardé. Quatre jours après sa sortie de prison, il avait été arrêté et renvoyé en cellule pour avoir battu sa femme Mervi, dont le visage tuméfié avait alors fait la une des journaux à sensation.

En 2008, il avait effectué un retour remarqué à la compétition. Il avait remporté le titre dans la catégorie des 40-44 ans aux Championnats internationaux des maîtres, 17 ans après sa dernière participation à une épreuve de Championnat du monde.

Malgré ses frasques, Matti Nykanen était avant tout « un gros travailleur », a dit son rival et ami tchèque Pavel Ploc, cité par l'agence CTK.