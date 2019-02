Les Patriots et les Rams à égalité après trois quarts au Super Bowl

Après trois quarts, au 53e Super Bowl de la NFL, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Rams de Los Angeles sont à égalité 3-3, à Atlanta.

Il a fallu attendre le deuxième quart pour voir les premiers points de la rencontre apparaître au tableau indicateur.

Le botteur Stephen Gostkowski a inscrit les Patriots au pointage à sa deuxième tentative de placement. Il a d'abord raté un botté de 46 verges, au premier quart, avant de donner une priorité de trois points aux siens depuis la ligne de 42 verges.

Les Patriots avaient pourtant amorcé le match de la pire des façons, puisque leur quart-arrière vedette Tom Brady a subi une interception de Cory Littleton dès sa première tentative de passe, au cinquième jeu de la première possession des Patriots. Brady avait toujours réussi sa première passe cette saison.

Brady a néanmoins conclu la première demie avec des gains de 160 verges, résultat de 15 passes réussies en 25 tentatives. Ses efforts ne se sont toutefois pas traduits en avance considérable, comme la logique l’aurait voulu.

C’est que son vis-à-vis, Jared Goff, a été à peu près muselé par la défensive des Patriots au cours des deux premiers quarts : il n’a réussi que 5 de ses 12 passes pour de maigres gains de 52 verges. Et Goff n’a pas non plus reçu d’aide de son porteur de ballon élite, Todd Gurley, qui n’a fait progresser son équipe que de 10 verges en 3 courses.

Le résultat net aura été la demie la moins productive, au chapitre des points marqués, de l’histoire du Super Bowl, exception faite de l’avance de 2-0 des Steelers de Pittsburgh contre les Vikings du Minnesota à la pause de la finale de 1975.

Gurley est cependant sorti de sa torpeur dès la première minute du troisième quart avec deux courses pour 21 verges, ce qui n’a toutefois pas mis le feu à la rencontre. Les amateurs de chiffres n’ont eu que le plus long botté de dégagement de l’histoire du Super Bowl, l’œuvre du botteur des Rams Johnny Hekker (65 verges), à se mettre sous la dent dans les minutes suivantes.

Les Rams ont finalement créé l’égalité vers la fin du troisième quart. Un sac de Dont’a Hightower sur le jeu précédent a compliqué la tâche de Greg Zuerlein, mais le botteur a tout de même réalisé un placement de 53 verges.

L'équipe de la Nouvelle-Angleterre dispute sa troisième grande finale de suite, sa quatrième en cinq ans. Les Rams, pour leur part, n'ont plus participé au Super Bowl depuis 2002, lorsqu'ils étaient établis à Saint Louis.

Plus de détails à venir.